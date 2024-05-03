Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, UEFA Regions Cup Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, UEFA Regions Cup Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği'ne ev sahipliği yapacak

Erzurum\'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, UEFA Regions Cup Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği\'ne ev sahipliği yapacak

Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, UEFA Regions Cup Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Merkez, konaklama imkanları ve saha şartları dolayısıyla Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig takımlarının tercih ettiği bir merkezdir. Ayrıca, çeşitli sportif aktiviteler ve hakem kurslarının verildiği merkez, UEFA'nın amatör futbol dalında düzenlediği müsabakalara da ev sahipliği yapacak. Organizasyonun sonunda birinci olan takım, UEFA Regions Cup'ta Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

03.05.2024 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda bulunan ve 2 bin rakımın üzerinde yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, UEFA Regions Cup Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kente yakınlığı, konaklama imkanları ve saha şartları dolayısıyla özellikle Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig takımlarının tercih ettiği merkez, her sene sezonun bitmesiyle futbolcuların yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmalarına imkan sağlıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında hizmete sunulan, FIFA standartlarına uygun şekilde 10 yıldır özellikle futbolculara kamp döneminde hizmet veren merkez, yerli futbol takımlarının yanı sıra yabancı ülkelerden de kulüplerin tercihleri arasında yer alıyor.

Kamp imkanının yanı sıra çeşitli sportif aktiviteler ve hakem kurslarının verildiği merkez, 27 Mayıs-2 Haziran'da UEFA'nın amatör futbol dalında 2 yılda bir düzenlediği UEFA Regions Cup Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

Kentte daha önce 2018 ve 2022 yıllarında yapılan organizasyonun bu yılki programına 14 bölgeden 450 sporcu ve antrenörün katılması bekleniyor.

Türkiye'nin en iyi amatör futbolcularının katılımıyla 4'er ve 3'er takımlı üç grupta tek devreli lig usulüne göre düzenlenecek müsabakaların finali, Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak.

Birinci olan takım Türkiye'yi temsil edecek

Organizasyonun sonunda birinci olan takım, UEFA Regions Cup'ta Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü ve Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, AA muhabirine, merkezin 10 yıldır futbolcu kampına imkan sağladığını söyledi.

Merkezde FIFA standartlarına uygun şekilde iki etap halinde 11 sahanın olduğunu belirten Dal, "Erzurum iklimi ve imkanları sayesinde sadece Türkiye'nin değil dünyanın sayılı kamp merkezlerinden bir tanesi. 2014'ten beri Büyükşehir Belediyesi uhdesinde hizmet veriyor. Burada gerçekten hummalı bir çalışma var. Her sene ligler biter bitmez kamp sezonu başladığı zaman hazırlıklar başlıyor. Bu zeminler ilaçlanıp rehabilite edilerek sezona hazırlanıyor. Bu, şehrin spor turizmine çok ciddi katkı sağlıyor." diye konuştu.

Dal, kentte UEFA'nın önemli bir organizasyon düzenleyeceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu, amatör futbola ciddi katkı sağlayan bir organizasyon ve iki yılda bir düzenleniyor. Erzurum daha önce 2018 ve 2022 yıllarında buna ev sahipliği yaptı. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak. Kazım Karabekir Stadı'nda final müsabakasıyla tamamlanacak. 450'ye yakın sporcu, antrenör ve idareci gelecek. Erzurumspor, bu organizasyonun paydaşlarından bir tanesi. Belediyemiz bu organizasyona ev sahipliği yapıyor. Bu tür şeyler şehirde spor kültürünün artmasına, futbolun gelişmesine katkı sağlıyor."

"Organizasyonda Erzurum karması da yer alacak"

Final maçlarının canlı yayınlanacağını dile getiren Dal, "Yayın kanalı belli değil ama Türkiye Futbol Federasyonunun YouTube sayfasından canlı yayınlanması kesin. Buraya birçok ilden sporcu gelecek, Erzurum karması da yer alacak. Bu şekilde Erzurum'un potansiyeli bir kere daha açığa çıkar ve bundan sonraki yıllarda iyi bir hazırlık olur diye düşünüyorum. Bu organizasyonda birinci olacak takım, Türkiye karması olarak uluslararası anlamda Türkiye'yi temsil edecek. Bu da bizim futbolumuzun uluslararası alanda temsiliyeti açısından önemli bir ayrıntı. İnşallah o karma Erzurum karması olur ve Türkiye'yi temsil eder." ifadelerini kullandı.

Dal, Türkiye Futbol Federasyonunun kentte birçok faaliyet yaptığını anımsatarak, bu tür faaliyetlerin hem kentin ekonomisine hem de futbol potansiyeline katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Palandöken Dağı, Türkiye, Erzurum, Futbol, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, UEFA Regions Cup Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
10:28 Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı
09:59 TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı
08:55 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vera’nın fotoğraflarını göstermiş 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş
12:09 Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan’ın alacakları ödenmedi Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan'ın alacakları ödenmedi
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:26 Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
10:44 Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı! Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 12:20:38. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, UEFA Regions Cup Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement