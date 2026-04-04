Salih TEKİN/ ERZURUM,
STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Furkan Ulu, Orhun Aydın Duran
ERZURUMSPOR FK: Orbanic - Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı, Amar, Baiye, Grociata (Dk. 70 Adem Eren), Sefa Akgün (Dk. 46 Mustafa Fettahoğlu), Giarbelidze, Rodriguez (Dk. 70 Sylla), Benhur Keser (Dk. 83 Mustafa Yumlu), Eren Tozlu (Dk. 83 Fernando)
ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK: Sinan Bolat - Robin Yalçın, Atakan Rıdvan (Dk. 90 Alim Öztürk), Gökcan Kaya (Dk. 90 Ali Yaşar), Güray Vural, Loshaj (Dk. 74 Doğan Erdoğan), Ali Kaan, Ahmet Emin (Dk. 74 Serkan Asan), İsaac Mendes (Dk. 60 Bruno), Fofana, Koita
SARI KARTLAR: Amar (Erzurumspor FK), Fofana (Alagöz Holding Iğdır FK)
GOLLER: Dk. 45+1 Rodriguez, Dk. 80 Benhur Keser (Erzurumspor FK), Dk. 10 Loshaj (Alagöz Holding Iğdır FK)
1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Erzurumspor FK, evinde konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yı 2-1 mağlup etti.
10'uncu dakikada sağ kanatta Fofana'nın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Loshaj'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
22'nci dakikada gelişen Iğdır FK atağında Fofana'nın yaptığı ortada Loshaj'ın kontrol ettikten sonra çektiği sert şutta top direkten döndü.
32'nci dakikada Benhur Keser'in sağdan ceza alanına gönderdiği topa Rodriguez dokunamadı, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
44'üncü dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Orhan Ovacıklı'nın şutunda kaleci Sinan Bolat topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
45+1'inci dakikada Orhan Ovacıklı'nın ortasında Rodriguez plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.
Maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.
55'inci dakikada defansı çalımlayarak ceza alanına giren Koita, müsait durumdaki Ahmet Emin'e pas çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda top üsten auta gitti.
80'inci dakikada Adem Eren, sağ çaprazdan sert vurdu. Direkten dönen topu tamamlayan Benhur Keser, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Erzurumspor FK, rakibini 2-1 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Erzurumspor FK, Iğdır FK'yı 2-1 Yendi - Son Dakika
