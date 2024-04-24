Erzurumspor Kulüp Başkanı Ahmet Dal, Ankara'da önemli temaslarda bulundu - Son Dakika
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Spor

Erzurumspor Kulüp Başkanı Ahmet Dal, Ankara'da önemli temaslarda bulundu

Erzurumspor Kulüp Başkanı Ahmet Dal, Ankara\'da önemli temaslarda bulundu

Erzurumspor Kulüp Başkanı Ahmet Dal, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ankara'da Milli Eğitim Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı ve diğer yetkilileri ziyaret etti. Ziyarette Erzurumspor'un beklentileri ve tesisleşme konuları da ele alındı.

24.04.2024 15:48
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Erzurumspor Kulüp Başkanı Ahmet Dal, Ankara'da önemli temaslarda bulundu.

Başkan Dal, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Başkent'teki Gençlerbirliği maçı sonrası Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, önceki dönem Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve TFF Asbaşkanlığı görevlerinde bulunan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü ve Mehmet Emin Öz, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Av. Şengül Karslı ve Yahya Çelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Veli Ozan Çakır, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal'ı ziyaret etti. Başkan Dal ve ekibi takımla ilgilendikleri için ve küme düşmeme mücadelesinden ötürü ertelenen ziyaretleri Ankara'da tek tek gerçekleştirdi.

Başkan Dal, ziyarette Erzurumspor'un formalarını hediye etti. Erzurumspor Kulüp Başkanı Ahmet Dal, AK Parti Erzurum Milletvekillerini ziyarette Erzurumspor taraftarının başta stadyum konusu olmak üzere spor, altyapı, tesisleşme ve futbola dair beklentilerini de iletti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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