Eski Beşiktaşlı\'dan itiraf: Beşiktaş\'ta kalmama izin vermediler

Sezon başında Beşiktaş'tan Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a kiralanan forvet oyuncusu Jackson Muleka, Afrik-Foot.com'a çarpıcı açıklamalarda bulunarak Siyah-beyazlı günlerine dair de bir itirafta bulundu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ HAYATI

Suudi Arabistan'daki hayatıyla ilgili konuşan Muleka, "Biraz karmaşık bir durum. Buradaki hava koşulları ve bulunduğum şehrin yapacak bir şeyin olmadığı küçük bir kasaba olması nedeniyle biraz zor oluyor. Ama genel olarak iyi bir futbol mücadelesi var ve burayı seviyorum." dedi.

TRANSFERİ NASIL OLDU

Beşiktaş'tan Al-Kholood'a transferiyle ilgili yorumda bulunan Demokratik Kongolu isim, "İlginç bir teklif sundular, özellikle finansal olarak. Ayrıca son sezonlarda çok fazla oynamadığım için süre alabileceğim bir kulüp arıyordum. Bana iyi bir proje önerdiler, çok fazla süre almak ve Beşiktaş'ta kazandığımdan daha fazla kazanmak. Kabul etmek yine de zordu ama şartlar göz önüne alındığında, elimdeki en iyi seçenek buydu ve ben de kabul ettim." sözlerini sarf etti.

GELECEĞİ HAKKINDA

Muleka, "Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiralandın. Geleceğini nasıl görüyorsun?" şeklindeki soruya, "Şu anda benim için önemli olan tek şey sezonu iyi bir şekilde bitirmek. Gerisini daha sonra göreceği. Sezon sonunda, istatistiklerimi geliştirmeye ve takımın yukarıda kalmasına yardımcı olmaya odaklandım. Gerisini sezon sonunda konuşacağız." dedi.

Beşiktaş'taki dönemi için konuşan Demokratik Kongolu futbolcu, "Beşiktaş büyük bir kulüp ve ben de orada kalıp geçen sezon yakaladığım ivmeyi devam ettirmek istedim. İyi bir sezon geçirdim ve goller attım. Bu güvenle yeni sezona başlamak istiyordum ama olmadı. Futbol böyle bir şey. Herkesin olaylara bir bakış açısı vardır. Ben her zaman pozitifim. Burası gelişmeme çok yardımcı olan bir kulüp. Beşiktaş ile hala sözleşmem var. Dediğim gibi sezon sonunda neler olacağını göreceğim." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'TA KALMAMA İZİN VERMEDİLER"

Beşiktaş'la ilgili sözlerine devam eden Muleka, bir itirafta bulunarak "Bir ya da iki sezon daha belki daha da fazla kalmak isterdim ama insanlar buna izin vermedi. Beni dışarı ittiler ve sadece kendi çıkarlarını gördüler. Ama önemli değil, futbol bu. Bundan sonra neler olacağını göreceğiz. Özellikle yönetim değiştiğinden beri kulüp içinde değişen pek çok şey var. Benim için işlerin nasıl gideceğini göreceğiz." dedi.

Türkiye'deki atmosferlerle ilgili gelen soruya da yanıt veren golcü isim, "Bu tür stadyumlarda oynamak olağanüstü bir durum. Özellikle Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe stadyumlarında. Buralarda oynamak çok güzel bir şey. Çok güzel bir atmosfer var. Bu tür takımlarda oynadığınızda sadece oynamak, anın tadını çıkarmak istersiniz. Bu çok ama çok güzel bir şey." şeklinde konuştu.

Bu sezon Al-Kholood'da 25 maça çıkan Muleka, 5 gol atarken, 4'te asist yaptı.



