Eski hakem Arda Kardeşler, "Hakemler dosyası" kapsamında ifadeye gitti - Son Dakika
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Eski hakem Arda Kardeşler, "Hakemler dosyası" kapsamında ifadeye gitti

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Eski hakem Arda Kardeşler, "Hakemler dosyası" kapsamında ifadeye gitti
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Türk futbolunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan isimlere Arda Kardeşler de eklendi. Eski Süper Lig hakemi Kardeşler, ifade vermek üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gitti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında çok sayıda hakem, eski hakem ve MHK mensubunun ifadesine başvuruluyor.

ARDA KARDEŞLER DE İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında son olarak eski Süper Lig hakemi Arda Kardeşler ifade vermek üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gitti. Kardeşler'in 2 Ekim'de Bursa'da ifade vereceği bir gün önce duyurulmuştu. 

Eski hakem Arda Kardeşler,

ÇOK SAYIDA HAKEMİN İFADESİNE BAŞVURULDU

"Hakemler dosyası" kapsamında aktif ve eski çok sayıda hakemin tanık veya müşteki sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

Mete Kalkavan, Zorbay Küçük, Ümit Öztürk, Mustafa İlker Coşkun, Koray Gençerler, Süleyman Abay, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Bahattin Şimşek ve Hüseyin Göçek de soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan isimler arasında yer aldı.

TRABZONSPOR MAÇINDAN SONRA GÖREV ALAMADI

Arda Kardeşler'in yönettiği son Süper Lig karşılaşması, 20 Eylül 2025'te oynanan Trabzonspor-Gaziantep FK maçı oldu. Karşılaşmada verdiği bir kararın ardından TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun sert eleştirilerine hedef olan Kardeşler, daha sonra resmi bir maçta görev alamadı. TFF'nin kayıtlarında da söz konusu karşılaşma Kardeşler'in yönettiği son maç olarak yer alıyor. 

ŞUBAT AYINDA HAKEMLİĞİ BIRAKTI

Uzun süre görev alamayan Arda Kardeşler, Şubat 2026'da TFF'ye istifa dilekçesini sunarak aktif hakemlik kariyerini noktaladı.

Bursa Emniyet MüdürlüğüMali Suçlarla MücadeleArda KardeşlerSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Eski hakem Arda Kardeşler, "Hakemler dosyası" kapsamında ifadeye gitti - Son Dakika
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