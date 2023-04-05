Eski hakem Fırat Aydınus'tan Türk futbolu hakkında flaş itiraf! Derbide geçen VAR konuşmasını açıkladı - Son Dakika
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Eski hakem Fırat Aydınus'tan Türk futbolu hakkında flaş itiraf! Derbide geçen VAR konuşmasını açıkladı

05.04.2023 13:41

Eski hakem Fırat Aydınus, bu sezon verdiği kararlarla özellikle Galatasaray cephesinin büyük tepkisiyle karşı karşıya kalan VAR hakemi Hakan Ceylan için flaş bir açıklamada bulundu. Aydınus, geçen sezon 2-2 biten Fenerbahçe-Beşiktaş maçında siyah-beyazlıların aleyhine verdiği penaltının doğru karar olmadığını ve VAR hakemi Hakan Ceylan sebebiyle yanlış karar verdiğini itiraf etti.

Eski hakem Fırat Aydınus, VAR hakemi Hakan Ceylan ile ilgili anlattığı anısıyla büyük ses getirdi. Aydınus, geçen sezon oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde Ceylan yüzünden yanlış karar verdiğini ifade etti.

"BANA, 'ATTIRABİLİRSİN' DEDİ"

Larin'in topu elle oynadığı gerekçesiyle çaldığı penaltıyı ve sonrasını anlatan Aydınus, "Bu maçın geçen senekini ben yönettim. Larin elle oynadı diye penaltı verdim. Benim açımdan sanki kolunu ileri çıkarmışta topu durdurmuş gibi gördüm. VAR hakemi Hakan Ceylan'a, "Bak ben böyle gördüm. Diğer açılardan nasıl gözüktüğünü görmüyorum, çok itiraz var. Diğer açılarını görmek lazım." dedim. "Baktı, baktı bana 'Attırabilirsin' dedi." ifadelerini kullandı.

"SEN BU PENALTIYI BANA NASIL ATTIRIRSIN"

Aydınus daha sonra kararının yanlış olduğunu gördüğünü belirtirken, "Bir geldim seminerde, 'Ya Hakan bu açılardan izleyip beni nasıl çağırmazsın' diyorum. Benim açımdan izlediğinde 'Bu ne' diyorum, 'Penaltı' diyor. '3 tane daha açı var. Onları benim görebilme şansım var mı?' diyorum. 'Yok' diyor. 'Senin görebilme şansın vardı, gördün. Sen bu penaltıyı bana nasıl attırırsın' diyorum." şeklinde konuştu. Aydınus ayrıca, "Benim bugünkü aklım olsa 'Hakan attır diyor ya!' 'Ben gideceğim kardeşim bakacağım diğer açılara da derdim.' dedi.

Aydınus'un penaltıya hükmettiği pozisyon
YORUMLAR (1)
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Fırat Aydınus, Hakan Ceylan, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski hakem Fırat Aydınus'tan Türk futbolu hakkında flaş itiraf! Derbide geçen VAR konuşmasını açıkladı - Son Dakika


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