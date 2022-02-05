Eski milli yüzücüden çirkin paylaşım! Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını öğrenince "20 tencere helva yaptım" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün sosyal medya hesabından, eşi Emine Erdoğan ve kendisinin koronavirüse yakalandığını duyurdu. Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'dan skandal bir paylaşım geldi.

DERYA BÜYÜKUNCU'DAN SKANDAL SÖZLER

Derya Büyükuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından yaptığı paylaşımda helva görseli paylaşarak, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" ifadelerini kullandı.

TEPKİLERDEN SONRA BİR PAYLAŞIM DAHA YAPTI

Paylaşımı tepki çeken Büyükuncu daha sonra bir paylaşım daha yaparak, "Helva dedik, ne kadar da büyük bir kitle o insan!! için üstüne alındı. Allah kimseyi başkasının önünde eğilecek, kula kulluk edecek, karşısında el pençe divan duracak kadar karaktersiz, korkak yapmasın. Amin!!!" ifadelerini kullandı.