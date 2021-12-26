Türkiye Eskrim Federasyonunca Karabük'te düzenlenen Eskrim Kılıç Açık Turnuvası sona erdi.

Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, çeşitli illerden 300 sporcu katıldı. U10, U12 ve U14 kategorilerinde düzenlenen turnuva, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, Karabük'te 2 günde yaklaşık bine yakın sporcu ve ailelerini misafir ettiklerini belirterek, "Turnuvanın bölgemizin tanıtımına katkı verecek süreç olduğuna inanıyoruz. Sporcu ve ailelerine iyi ev sahipliği yaparak bundan sonraki organizasyonlara da talip olduğumuzu belirtmek istiyoruz." dedi.

Turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.