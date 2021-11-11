Eskrim Yıldızlar Circuit Turnuvası hafta sonu İstanbul'da düzenlenecek

Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) Yıldızlar Circuit Kılıç Turnuvası, 13-14 Kasım tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 yaş altı kategorisinde düzenlenecek turnuvada 14 ülkeden 202 eskrimci mücadele edecek.

EFC ve Türkiye Eskrim Federasyonu 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Büyük Britanya, Danimarka, Gürcistan, İspanya, İsveç, Özbekistan, Romanya, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan'dan sporcular katılacak.

Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek uluslararası turnuvada 13 Kasım Cumartesi günü erkekler bireysel karşılaşmalar, kadınlarda ise takım müsabakaları yapılacak. Turnuvada 14 Kasım Pazar günü ise kadınlarda bireysel karşılaşmalar, erkeklerde takım müsabakaları gerçekleştirilecek.

Organizasyonda Türkiye'yi 102 milli sporcu temsil edecek.