Euroleague\'de ilk galibiyetini alan Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv\'i 109-93 mağlup etti

SALON: Aleksandar Nikolic Hall

HAKEMLER: Carlos Cortes, Eduard Udyanskyy, Ioannis Tiganis

MACCABİ TEL AVİV: Colson 17, Hoard 8, Clark 15, Daniel Theis 9, Lundberg 8, Yam Madar 6, Brissett 8, Keaton Wallace 9, Sorkin 9, Leaf 4

BEŞİKTAŞ: Anthony Brown 20, Devon Dotson 17, Ante Zizic 9, Conor Morgan 13, Jaylen Nowell 6, Scottie Wilbekin 20, Eugene Omoruyi 11, Berk Uğurlu 2, Furkan Korkmaz 11

1'İNCİ PERİYOT: 19-27

DEVRE: 46-52

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-78

Euroleague'in 2'nci haftasında Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan karşılaşmada Anthony Brown ve Scottie Wilbekin attıkları 20'şer sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Beşiktaş, ikinci maçında ilk galibiyetini elde ederken, Maccabi Tel Aviv ikinci maçında da mağlup oldu.