EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic'in cezaları belli oldu - Son Dakika
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Spor

EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic'in cezaları belli oldu

EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic\'in cezaları belli oldu

EuroLeague, maç sırasında kavga ederek oyundan ihraç edilen Anadolu Efes'ten Elijah Bryant ile Fenerbahçe Beko'dan Tarık Biberovic'e 1'er maç ceza verdiğini açıkladı. Ayrıca Bryant 10 bin euro para cezası alırken, Tarık ise 5 bin euro ile cezalandırıldı.

14.10.2024 21:49
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Turkish Airlines EuroLeague'in 2. haftasında oynanan Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko karşılaşmasında Elijah Bryant ile Tarık Biberovic arasında yaşanan kavganın cezası belli oldu.

1 MAÇ MEN VE PARA CEZASI ALDILAR

Anadolu Efes'te Elijah Bryant 10 bin euro ve 1 maç men cezası alırken, Fenerbahçe Beko'da ise Tarık Biberovic'e 5 bin euro ve 1 maç men cezası verildi. Öte yandan Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu'na da hakemlere karşı saygısızlığı temsil eden hareketlerinden dolayı 4 bin euro para cezası uygulandı.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki EuroLeague maçının üçüncü çeyreğinde Biberovic ve Bryant arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüş ve saha kısa sürede karışmıştı. Olayın ardından iki oyuncu da ihraç edilmişti.

EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic'in cezaları belli oldu

BRYANT'IN AÇIKLAMASI

Yaşanan olayın ardından Anadolu Efes'den Bryant, "Pozisyonda Biberovic ile birlikte yere düştük. Ayağa kalkmaya çalıştığımda beni arkamdan agresif bir şekilde boynumdan ve başımdan yakaladı, beni aşağı çekti ve yüzümü koluna bastırdı. Boynumda ve sırtımda ciddi çizik izleri bıraktı. Tekrar kendimi kaldırmaya çalıştım. O da tekmelerle karşılık verdi, kolumda morluklar bıraktı. Onu ısırmadığımı açıkça belirtmek istiyorum. Eylemlerim kesinlikle ayağa kalkmak içindi. Birini başından veya boynundan tutup yere çekmenin basketbolda yeri yoktur." şeklinde bir açıklama yaptı.

EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic'in cezaları belli oldu

BIBEROVIC'IN YANITI

Tarık Biberovic ise bu açıklamaya, şu sözlerle cevap verdi;

"Anadolu Efes maçında yaşanan malum olaydan sonra konunun daha fazla büyüyerek EuroLeague gündemine ve markasına zarar vermemesi için susmuştum. Ancak rakip takım oyuncusunun, karşılaşmadan günler sonra üstelik şahsımın yaptığını iddia etmesine rağmen kesinlikle doğru olmayan birçok detayla açıklamalar yaptığını görüyorum. Ben yine de konuyu uzatmamaya gayret edeceğim. Amacım o anda sadece rakibin üzerimden kalkması ve oyuna dönmekti. Olayın nasıl büyüdüğü ve rakip oyuncunun yaptıkları görüntülerle sabittir. Konuyla ilgili tüm gerekli bilgiler de şahsım ve Kulübüm tarafından EuroLeague ile paylaşılmıştır. Böyle bir konuyla kamuoyunu meşgul etmekten dolayı duyduğum üzüntüyü tekrar belirtmek isterim."

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Basketbol, Kavga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic'in cezaları belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ferhat eser:
    isterlerse birbirlerini diksinler bizene 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic'in cezaları belli oldu - Son Dakika
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