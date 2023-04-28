EuroLeague, Real Madrid-Partizan maçında yaşanan şiddet olaylarının ardından skoru tescil etti - Son Dakika
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EuroLeague, Real Madrid-Partizan maçında yaşanan şiddet olaylarının ardından skoru tescil etti

28.04.2023 13:03

THY Euroleague'de yaşanan şiddet olayları nedeniyle Real Madrid-Partizan maçı erken bitirildi. Organizasyon yetkilileri, olaya karışan basketbolcuların diskalifiye edildiğini ve her iki takımda da sahaya çıkacak en az ikişer oyuncu kalmadığı için müsabakanın 95-80'lik skorla Partizan lehine tescil edildiğini açıkladı.

Euroleague play-off serisinin 2. maçında Partizan, Real Madrid'e konuk oldu. Maçın bitimine 2 dakika kala saha karışırken, iki takımdan da birçok oyuncu diskalifiye edildi ve maç yarıda kaldı. Euroleague yönetimi mücadeleyle ilgili son kararı verdi.

SKOR TESCİL EDİLDİ

Organizasyondan yapılan açıklamada, olaylara karışan basketbolcuların diskalifiye olduğu iki takımda da sahaya çıkacak en az ikişer oyuncu kalmadığı gerekçesiyle müsabakanın bitirildiği andaki 95-80'lik skorla Partizan lehine tescil edildiği belirtildi.

CEZALAR 24 SAAT İÇİNDE AÇIKLANACAK

Rapor edilen saha içi olaylarıyla ilgili cezaların, Basketbol Avrupa Ligi Bağımsız Disiplin Kurulunun değerlendirmesinin ardından 24 saat içinde açıklanacağı aktarıldı. Ayrıca Avrupa Ligi yönetiminin maç sonunda yaşanan olayları şiddetle kınadığı, bu tür olayların lig ve kulüplerin teşvik ettiği ve basketbol sporunun bünyesinde barındırdığı saygı değerlerini temsil etmediği vurgulandı.

MAÇI ERKEN BİTİRİLMİŞTİ

Mücadelenin bitimine 1 dakika 40 saniye kala Real Madrid'den Sergio Llull'un Kevin Punter'a yaptığı sert faul sonrasında iki basketbolcu arasında yaşanan gerginlik, diğer oyuncuların da dahil olmasıyla arbedeye dönüşmüştü. Çok sayıda oyuncunun birbirine fiziksel müdahalede bulunduğu olaylarda Real Madridli Guerschon Yabusele, Dante Exum'ı yere sermişti. Hakemler, yaşanan olayların ardından maçı erken bitirme kararı almıştı.

3. MAÇ BELGRAD'DA

Deplasmanda oynadığı iki maçı da kazanan Sırbistan temsilcisi Partizan, play-off çeyrek final serisinde İspanya ekibi Real Madrid karşısında 2-0 üstünlük yakaladı. Üç galibiyete ulaşan tarafın Dörtlü Final'e kalacağı serinin üçüncü maçı, 2 Mayıs Salı günü Partizan'ın ev sahipliğinde Belgrad'da yapılacak.

Maçtan kareler:

Euroleague, tarihi şiddet olaylarının yaşandığı Real Madrid-Partizan maçının skorunu tescil etti
Euroleague, tarihi şiddet olaylarının yaşandığı Real Madrid-Partizan maçının skorunu tescil etti
Euroleague, tarihi şiddet olaylarının yaşandığı Real Madrid-Partizan maçının skorunu tescil etti
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Euroleague, tarihi şiddet olaylarının yaşandığı Real Madrid-Partizan maçının skorunu tescil etti Euroleague, tarihi şiddet olaylarının yaşandığı Real Madrid-Partizan maçının skorunu tescil etti

Basketbolcu, Real Madrid, Partizan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EuroLeague, Real Madrid-Partizan maçında yaşanan şiddet olaylarının ardından skoru tescil etti - Son Dakika


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