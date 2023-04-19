1. Lig ekibi Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine başlayan Arda Turan'ın ekibine takviye geldi. İstanbul ekibi, A Milli Takım'ın kaleci antrenörüyle teknik ekibini güçlendirdi.
Ajansspor'da yer alan habere göre, Eyüpspor, A Milli Takım'ın kaleci antrenörü Emrah Karakovan ile anlaşmaya vardı. Emrah Karakovan'ın sözleşmesinde bulunan 300 bin liralık tazminatı da Eyüpspor ödeyecek.
Arda Turan, Eyüpspor'un başında ilk sınavını Göztepe karşısında verdi. İstanbul ekibi, İzmir temsilcisine 1-0 mağlup oldu.
Son Dakika › Spor › Eyüpspor'dan ilk hamle geldi! Arda Turan, A Milli Takım'dan önemli bir transfere imza attı - Son Dakika