Eyüpspor'dan ilk hamle geldi! Arda Turan, A Milli Takım'dan önemli bir transfere imza attı - Son Dakika
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Eyüpspor'dan ilk hamle geldi! Arda Turan, A Milli Takım'dan önemli bir transfere imza attı

19.04.2023 09:25

Eyüpspor'da teknik direktörlük kariyerine başlayan Arda Turan, kulübün kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladı. İstanbul temsilcisi, kaleci antrenörü Emrah Karakovan'ı renklerine bağlarken, deneyimli çalıştırıcının sözleşmesindeki 300 bin liralık serbest kalma bedelini ödeyecek.

1. Lig ekibi Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine başlayan Arda Turan'ın ekibine takviye geldi. İstanbul ekibi, A Milli Takım'ın kaleci antrenörüyle teknik ekibini güçlendirdi.

300 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDENECEK

Ajansspor'da yer alan habere göre, Eyüpspor, A Milli Takım'ın kaleci antrenörü Emrah Karakovan ile anlaşmaya vardı. Emrah Karakovan'ın sözleşmesinde bulunan 300 bin liralık tazminatı da Eyüpspor ödeyecek.

İLK SINAVINDA MAĞLUBİYET YAŞADI

Arda Turan, Eyüpspor'un başında ilk sınavını Göztepe karşısında verdi. İstanbul ekibi, İzmir temsilcisine 1-0 mağlup oldu.

A Milli Takım'dan Eyüpspor'a! Arda Turan ayağının tozuyla ilk transferini yaptı
A Milli Takım'dan Eyüpspor'a! Arda Turan ayağının tozuyla ilk transferini yaptı
A Milli Takım'dan Eyüpspor'a! Arda Turan ayağının tozuyla ilk transferini yaptı
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SON DAKİKA: Eyüpspor'dan ilk hamle geldi! Arda Turan, A Milli Takım'dan önemli bir transfere imza attı - Son Dakika
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