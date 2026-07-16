Eyüpspor'dan Yeni Transfer Hamlesi - Son Dakika
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Eyüpspor'dan Yeni Transfer Hamlesi

Eyüpspor\'dan Yeni Transfer Hamlesi
16.07.2026 16:46
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Teknik direktör Özhan Pulat, bu hafta 8-9 transferin gerçekleşeceğini açıkladı.

EYÜPSPOR Teknik Direktörü Özhan Pulat, bu hafta içerisinde transfer sayılarının 8-9'u bulacağını belirterek, "Oynadığımız oyuna, takımın karakterine uygun oyuncular belirledik. Doğru planlar üstünde futbolun gerçeklerini yapmaya çalışan keyif veren bir Eyüpspor izletmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig takımlarından Eyüpspor, yeni sezon hazırlıklarını Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde sürdürüyor. Eyüpsporlu oyuncular, otelin sahasında yapılan sabah antrenmanında düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışması yaptı. Eflatun-sarılı ekibin teknik direktörü Özhan Pulat, Bolu kampında oynanacak hazırlık maçlarının ardından kadrosunu şekillendirecek.

Bolu kampının çok verimli geçtiğini belirten Özhan Pulat, "Uzun zamandır ekibimizle takip ettiğimiz isimleri takıma kazandırmaya devam ediyoruz. Bu hafta içinde muhtemelen total transfer sayımız 8-9'u bulacak. Buna inanıyoruz. Oynadığımız oyuna, takımın karakterine uygun oyuncular belirledik. Tabii ki de bizim ölçeğimizdeki takımlar fiyat performans oyuncusu bulmak zorunda. Bu fiyat performans seviyesinde en iyilerini bulmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar takımımıza katılan oyuncuların enerjisinden uyumundan çok memnunum. Önümüzdeki günlerde yeni transferler de takımımıza katılacak. Lig her sene daha da zorlaşıyor. Kazanmak daha da zorlaşıyor. Değişen oyun formatları aslında maç kazanmayı da zorlaştırıyor" diye konuştu.

'MAÇ KAZANMAK ARTIK KOLAY DEĞİL'

Takımlar arasında artan maddi farkın Anadolu takımlarını daha fazla savunma yapmaya daha fazla gol yememeye ve oyunu kontrolde tutmaya ittiğini söyleyen Pulat, "Ciddi bir fiyat uçurumu var bu oyuna da yansıyor. Tabii bu da ligi zorlaştırıyor. Bu kilitleri açmak maç kazanmak artık kolay değil. Baktığınızda bundan 2 yıl önce 42-43 puanlar ligde kalırken 34-35 puanlarla ligi bitirebiliyor takımlar. Bu noktada biz şunu da iyi yapmalıyız. Doğru savunma ama doğru hücumlara da konsantre olmalıyız. Çünkü rakipler ciddi manada takım savunmasını becerebilen ve net geçişler yapan takımlar. Ligin kalitesinin bu sene seyir zevkinin daha fazla olmasını umuyorum hepimiz için. Sahada geometrisi belli ne oynamak istediğini bilen top rakipteyken ona göre doğru oynayan topa sahip olduğunda da ona göre bir çözüm üreten planlı ve doğaçlama oyunundan çok karmaşık olmayan doğru planlar üstünde futbolun gerçeklerini yapmaya çalışan keyif veren bir Eyüpspor izletmek istiyoruz. Bizim gibi takımlar makro hedeflerden önce mikro hedeflerle bu lige başlamalı. Küçük küçük önce maçları kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Özhan Pulat, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor'dan Yeni Transfer Hamlesi - Son Dakika

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