Eyüpspor\'un Beşiktaş karşısında bulduğu gol ofsayta takıldı

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 21. dakikasında sol kanattan Eyüpspor'un kullandığı köşe vuruşunu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı. Taşkın'ın ceza sahasına yükselttiği topu, kaleci Ersin ıskaladı. Boşta kalan topu Umut ağlara gönderdi.
Golün ardından VAR ile konuşan mücadelenin hakemi Yasin Kol, uzun bir incelemenin ardından pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti. Umut Bozok'un golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İşte o pozisyon:
