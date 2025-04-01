F.Bahçe-G.Saray derbisi yarın! - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

F.Bahçe-G.Saray derbisi yarın!

F.Bahçe-G.Saray derbisi yarın!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray yarın karşılaşacak.

01.04.2025 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 26 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların 13'e 3 galibiyetlerde üstünlüğü bulunuyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Tek maç usulüne göre oynanacak müsabakada, 90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatmalar oynanacak. Uzatmalarda da üstünlük sağlanmazsa yarı finale yükselecek ekibi penaltı atışları belirleyecek.

403. randevu

Fenerbahçe ile Fenerbahçe arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 402 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 149 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 1'i hükmen olmak üzere 129 defa rakibini mağlup etti. İki takım 124 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 542 golüne, Aslan 500 golle karşılık verdi.

Kupada 27. randevu

Genel istatistiklerde Fenerbahçe galibiyetlerde önde olurken, Türkiye Kupası'nda ise Galatasaray daha fazla kazandı. İki takım kupada bugüne kadar 26 kez rakip oldu. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar 13, sarı-lacivertliler de 3 kez galip ayrıldı. 10 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın 42 golüne, Kanarya 29 golle karşılık verdi.

Ezeli rakipler, Türkiye Kupası'nda son olarak 26 Mayıs 2016 tarihinde finalde karşılaştı ve Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla yendi.

Finalleri Galatasaray kazandı

Fenerbahçe ile Galatasaray, Türkiye Kupası tarihinde final, yarı final ve çeyrek finalde 5'er kez eşleşti. Söz konusu 15 eşleşmede sarı-kırmızılılar 11, sarı-lacivertliler 4 defa tur atlayan taraf oldu. Öte yandan oynanan 5 finali de Aslan kazandı.

Bu sezon 2 kez karşılaştılar

İki takım 2024-2025 sezonunda 2 maç oynadı. Ligde oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, Kadıköy'de rakibini 3-1'lik skorla yenerken, RAMS Park'taki mücadele de 0-0 sona erdi.

Son 10 maçta Galatasaray üstün

Ezeli rakipler arasında 9'u lig, 1'i de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 3 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere tamamlandı.

Cihan Aydın düdük çalacak

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Pakkan olacak. Bursa bölgesi hakemlerinden olan Cihan Aydın, kariyerinde ilk kez derbide görev alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye Kupası, Türkiye Kupası, Cihan Aydın, Galatasaray, Fenerbahçe, 3-sayfa, Turnuva, Futbol, Saray, Bahçe, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor F.Bahçe-G.Saray derbisi yarın! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
Emre Belözoğlu’ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım Emre Belözoğlu'ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım
Aldatıldığı öğrenen genç mahalleyi inletti: Benim günahım neydi Aldatıldığı öğrenen genç mahalleyi inletti: Benim günahım neydi?
Wilfried Zaha Galatasaray’a dönebilir Wilfried Zaha Galatasaray'a dönebilir
Anjiyo olan Mahir Polat tekrar cezaevine gönderildi Anjiyo olan Mahir Polat tekrar cezaevine gönderildi
İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ilk anket İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk anket
Volkan Konak’ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı
Bahçeli’den İmamoğlu protestolarına ilk yorum 15 Temmuz hatırlatması yaptı Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
Ferhat Göçer’den Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım

09:53 İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ilk anket İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk anket
09:36 Volkan Konak’ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı
09:06 Bahçeli’den İmamoğlu protestolarına ilk yorum 15 Temmuz hatırlatması yaptı Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
08:56 Ferhat Göçer’den Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım
08:03 Çorum’da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası Çorum'da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası
14:24 Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı
14:10 Takımın en iyi oyuncusu seçilen kaleciye koli koli yumurta verdiler Takımın en iyi oyuncusu seçilen kaleciye koli koli yumurta verdiler
13:48 Anjiyo olan Mahir Polat tekrar cezaevine gönderildi Anjiyo olan Mahir Polat tekrar cezaevine gönderildi
13:47 Wilfried Zaha Galatasaray’a dönebilir Wilfried Zaha Galatasaray'a dönebilir
13:43 Aldatıldığı öğrenen genç mahalleyi inletti: Benim günahım neydi Aldatıldığı öğrenen genç mahalleyi inletti: Benim günahım neydi?
13:03 Emre Belözoğlu’ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım Emre Belözoğlu'ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım
12:50 Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
12:39 İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor
12:07 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2025 10:37:51. #7.12#
SON DAKİKA: F.Bahçe-G.Saray derbisi yarın! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement