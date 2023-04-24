Farioli'ye sürpriz teklif! 34 yaşındaki teknik direktör, İngiliz takımının başına geçiyor

Teknik direktörlük kariyerine Süper Lig'de başlayan Francesco Farioli'ye İngiltere'den talip çıktı. Şubat 2023'ten bu yana boşta olan İtalyan hoca, Championship'in yolunu tutabilir.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Francesco Farioli, Sunderland'in gündemindeki bir numaralı teknik direktör adayı. İngiliz ekibi, yeni sezonda 34 yaşındaki İtalyan hocayı takımın başına getirmek istiyor.
2020 yazında Alanyaspor'da yardımcı antrenörlük yapan Farioli, Mart 2021'de Fatih Karagümrük'ün başına geçti. Burada 1.52'lik puan ortalaması tutturan İtalyan hoca, 2021'in sonunda ise Alanyaspor'un teknik direktörü oldu. Farioli, başında 47 maça çıktığı Akdeniz ekibiyle 1.55'lik puan ortalaması tutturdu.
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