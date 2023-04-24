Farioli'ye sürpriz teklif! 34 yaşındaki teknik direktör, İngiliz takımının başına geçiyor - Son Dakika
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Farioli'ye sürpriz teklif! 34 yaşındaki teknik direktör, İngiliz takımının başına geçiyor

24.04.2023 11:24

Alanyaspor'u çalıştıran teknik direktör Francesco Farioli, Sunderland'te yeni sezon öncesi takımın başına geçebilir. Championship ekibi, 34 yaşındaki İtalyan hocayı sürpriz bir şekilde transfer etmeyi planlıyor.

Teknik direktörlük kariyerine Süper Lig'de başlayan Francesco Farioli'ye İngiltere'den talip çıktı. Şubat 2023'ten bu yana boşta olan İtalyan hoca, Championship'in yolunu tutabilir.

SUNDERLAND'İN GÜNDEMİNDE

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Francesco Farioli, Sunderland'in gündemindeki bir numaralı teknik direktör adayı. İngiliz ekibi, yeni sezonda 34 yaşındaki İtalyan hocayı takımın başına getirmek istiyor.

FARIOLI'NİN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2020 yazında Alanyaspor'da yardımcı antrenörlük yapan Farioli, Mart 2021'de Fatih Karagümrük'ün başına geçti. Burada 1.52'lik puan ortalaması tutturan İtalyan hoca, 2021'in sonunda ise Alanyaspor'un teknik direktörü oldu. Farioli, başında 47 maça çıktığı Akdeniz ekibiyle 1.55'lik puan ortalaması tutturdu.

Farioli'ye sürpriz talip! 34 yaşında, İngiliz ekibinin başına geçiyor
Farioli'ye sürpriz talip! 34 yaşında, İngiliz ekibinin başına geçiyor
Farioli'ye sürpriz talip! 34 yaşında, İngiliz ekibinin başına geçiyor
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Francesco Farioli, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Farioli'ye sürpriz teklif! 34 yaşındaki teknik direktör, İngiliz takımının başına geçiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Farioli'ye sürpriz teklif! 34 yaşındaki teknik direktör, İngiliz takımının başına geçiyor - Son Dakika
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