Fas Milli Futbol Takımı'nda Vahid Halilhodzic dönemi sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Fas Milli Futbol Takımı'nda Vahid Halilhodzic dönemi sona erdi

11.08.2022 17:50
Fas Milli Futbol Takımı'nda Vahid Halilhodzic dönemi sona erdi

Fas Milli Futbol Takımı'nda Bosna Hersekli teknik direktör Vahid Halilhodzic ile yollar ayrıldı.

Fas Milli Futbol Takımı'nda Bosna Hersekli teknik direktör Vahid Halilhodzic ile yollar ayrıldı.

Fas Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Halilhodzic'in karşılıklı anlaşma yoluyla görevinden ayrıldığı belirtildi.

Kulüp bazında Lille, Rennes, Paris Saint-Germain, Trabzonspor, Nantes gibi takımları çalıştıran tecrübeli teknik direktör, milli takımlarda Fildişi Sahili, Cezayir ve Japonya'da görev aldıktan sonra 2019'da Fas'ın başına geçmişti.

Halilhodzic yönetimindeki Fas, Afrika elemelerinde başarılı olarak 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı.

Daha önce Fildişi Sahili ve Japonya Milli Takımı'nın başında da elemeleri geçmesine rağmen turnuva öncesi görevden alınan Halilhodzic, şu ana kadarki tek Dünya Kupası finalleri deneyimini ise Cezayir ile yaşadı.

YORUMLAR
500
Berkan Küpelikılınç, Gaziantep FK'da Berkan Küpelikılınç, Gaziantep FK'da Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Kaynak: AA

Fildişi Sahili, Futbol, Fas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fas Milli Futbol Takımı'nda Vahid Halilhodzic dönemi sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:44 Milli futbolcu Kaan Ayhan'a Türk başkandan çirkin teklif: Biraz ortalığı karıştırsın
17:36 Nihat Doğan'ın düğününden çok özel görüntüler! 'Ki Zava ki Büke' ile kurtlarını döktüler
17:22 TikTok'ta canlı yayın yapan 4 kadın, Türkiye'nin gündemine oturdu
17:06 Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı
17:02 Litrelerde alkol alan 18 yaşındaki örnek öğrenci kendini asarak canına kıydı
16:47 Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in çatışmadan dakikalar önce Eren Bülbül'ün fotoğrafını çektiği ortaya çıktı
16:45 İsveç'te Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcının iadesine karar verildi
16:34 Galatasaraylı Yunus Akgün'e Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük jest! Lüks otomobil hediye etti
16:22 Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak
16:17 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 18:03:51. #1.12#
SON DAKİKA: Fas Milli Futbol Takımı'nda Vahid Halilhodzic dönemi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement