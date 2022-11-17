Beşiktaş'a transfer olacağı konuşulan Faslı yıldız Ziyech, Gürcistan'a orta sahanın gerisinden attığı golle gündem oldu

Hakim Ziyech'in attığı gol gündemi derinden salladı. Fas Milli Takımı'nın yıldızı, Gürcistan'ı 3-0 mağlup ettikleri hazırlık maçında inanılmaz bir gol kaydetti.

TEREDDÜT ETMEDİ

29. dakikada orta sahanın gerisinde topla buluşan Ziyech, kalecinin önde olduğunu görüp topu kaleye gönderdi. Topun ayaktan çıkması ve kaleyle buluşması o kadar hızlı oldu ki kimse golü ne olup bittiğini anlayamadı.

BEŞİKTAŞLILAR HEYECANLI

Chelsea'den ayrılması beklenen Ziyech'in gösterdiği performans Beşiktaş taraftarının iştahını kabarttı. Dele Alli transferiyle dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş'ın Ziyech transferine ağırlık verme ihtimali hayli kuvvetli.