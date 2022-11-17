Beşiktaş'a transfer olacağı konuşulan Faslı yıldız Ziyech, Gürcistan'a orta sahanın gerisinden attığı golle gündem oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'a transfer olacağı konuşulan Faslı yıldız Ziyech, Gürcistan'a orta sahanın gerisinden attığı golle gündem oldu

17.11.2022 22:18

Fas Milli Takımı'nın yıldızı Hakim Ziyech, Gürcistan'a orta sahanın gerisinden attığı kendine hayran bıraktı. Beşiktaş'la anılan Ziyech'in şahane golü futbol dünyasında gündemin zirvesine oturdu.

Hakim Ziyech'in attığı gol gündemi derinden salladı. Fas Milli Takımı'nın yıldızı, Gürcistan'ı 3-0 mağlup ettikleri hazırlık maçında inanılmaz bir gol kaydetti.

Yok artık, kimsede akıl bırakmadı! Beşiktaş'la anılan Ziyech, orta sahanın gerisinden gol attı

TEREDDÜT ETMEDİ

29. dakikada orta sahanın gerisinde topla buluşan Ziyech, kalecinin önde olduğunu görüp topu kaleye gönderdi. Topun ayaktan çıkması ve kaleyle buluşması o kadar hızlı oldu ki kimse golü ne olup bittiğini anlayamadı.

Yok artık, kimsede akıl bırakmadı! Beşiktaş'la anılan Ziyech, orta sahanın gerisinden gol attı

BEŞİKTAŞLILAR HEYECANLI

Chelsea'den ayrılması beklenen Ziyech'in gösterdiği performans Beşiktaş taraftarının iştahını kabarttı. Dele Alli transferiyle dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş'ın Ziyech transferine ağırlık verme ihtimali hayli kuvvetli.

Yok artık, kimsede akıl bırakmadı! Beşiktaş'la anılan Ziyech, orta sahanın gerisinden gol attı
Yok artık, kimsede akıl bırakmadı! Beşiktaş'la anılan Ziyech, orta sahanın gerisinden gol attı
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Hakim Ziyech, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'a transfer olacağı konuşulan Faslı yıldız Ziyech, Gürcistan'a orta sahanın gerisinden attığı golle gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'a transfer olacağı konuşulan Faslı yıldız Ziyech, Gürcistan'a orta sahanın gerisinden attığı golle gündem oldu - Son Dakika
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