Fatih Karagümrük, 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında sahasında ağırladığı Esenler Erokspur'u 1-0 mağlup etti.
1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Karagümrük, evinde Erokspor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Mustafa Kürşad Filiz düdük çaldı. Filiz'in yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ile Selim Şenöz üstlendi.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 81'inci dakikada Wesley kaydetti. Brezilyalı golcü bu sene 12'nci golünü kaydetti.
Bu sonucun ardından Karagümrük 27 puana yükselirken, konuk ekip Erokspor ise 18 puanda kaldı.
Son Dakika › Spor › Fatih Karagümrük, Erokspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?