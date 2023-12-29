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Fatih Karagümrük, Süper Lig'in en az gol yiyen 3. takımı oldu - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, Süper Lig'in en az gol yiyen 3. takımı oldu

Trendyol Süper Lig'de geride kalan haftalarda 17 puan toplayan Fatih Karagümrük, ilk yarıyı küme düşme hattında bitirdi. Kırmızı-siyahlılar, ateş hattında olmasına rağmen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından ligin en az gol yiyen 3. takımı olmasıyla dikkat çekti. Karagümrük, 18 golle kalesini gole kapatma konusunda başarılı oldu. Güven Yalçın ise takımın en golcü oyuncusu oldu.

Fatih Karagümrük, Süper Lig\'in en az gol yiyen 3. takımı oldu
29.12.2023 - 10:37,
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Trendyol Süper Lig'de geride kalan haftalarda 17 puan toplayan Fatih Karagümrük, ilk yarıyı küme düşme hattında bitirdi. Kırmızı-siyahlılar, ateş hattında olmasına rağmen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından ligin en az gol yiyen 3. takımı olmasıyla dikkat çekti.

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 17 puan topladı. Kırmızı-siyahlılar, 17. sırada yer alarak devreyi düşme hattında tamamladı. Ateş hattında olmasına rağmen ağlarında 18 gol gören Karagümrük, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından ligin en az gol yiyen takımı olmasıyla dikkat çekti.

En az gol yiyen 3. takım

Kırmızı-siyahlılar, ilk devre boyunca istikrarlı performans sergileyemese de kalesini gole kapatma konusunda Galatasaray (9) ve Fenerbahçe'nin (14) ardından en başarılı takım oldu. Kalesinde 18 gole engel olamayan Karagümrük, mağlup olduğu 8 maçın 7'sinde tek farklı skorlarla yenildi. Teknik Direktör Alparslan Erdem yönetiminde lige başlayan Karagümrük, 14. haftanın sonunda ise genç teknik adamla yollarını ayrılıp deneyimli çalıştırıcı Şota Arveladze ile anlaştı. Şota idaresindeki ilk maçında Galatasaray'a 1-0 kaybeden kırmızı-siyahlılar, ilk yarının son maçında Gaziantep FK'ya 3-0 mağlup oldu. Bu mağlubiyetle İstanbul ekibi ilk kez farklı skorla yenildi.

En golcü oyuncu Güven Yalçın

Geride kalan haftalarda rakip ağlara da 18 gol gönderen Fatih Karagümrük'ün gol dağılımında Güven Yalçın ön plana çıktı. 24 yaşındaki forvet, ligde oynanan Alanyaspor, Konyaspor, Sivasspor ve Antalyaspor maçlarında takımı adına 1'er gol kaydetti. Toplamda attığı 4 lig golüyle takımının en golcüsü oldu. Bunun dışında Ryan Mendes, Can Keleş, Serdar Dursun, Valentin Eysseric 2'şer, Federico Ceccherini, Nazım Sangare, Marcus Rohden ve Stefano Sturaro da 1'er gollük katkı sağladı. Karagümrük maçlarındaki 2 golü ise rakip takımlar kendi ağlarına gönderdi.

Kaptan, takımın en istikrarlısı

Sezonun ilk yarısında Fatih Karagümrük adına en fazla forma giyen oyuncu takım kaptanı Levent Mercan oldu. Tamamı 11'de olmak üzere 16 maçta forma giyen 23 yaşındaki sol bek, bin 433 dakika süre aldı. 15 maçta bin 230 dakika oynayan İtalyan savunmacı Federico Ceccherini ile 16 maçta bin 199 dakika süre alan İsveçli orta saha Marcus Rohden ise kaptan Levent Mercan'ın en yakın takipçileri oldu.

İkinci yarı Samsun deplasmanıyla başlayacak

Karagümrük, sezonun ikinci yarısındaki ilk maçını küme düşme hattındaki bir diğer ekip olan Samsunspor ile oynayacak. İki ekip, 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Süper Lig'in en az gol yiyen 3. takımı oldu - Son Dakika


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