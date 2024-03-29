Fatih Saraç: "Ali Koç'tan istifa kararını değiştirmesi hususunda ricada bulunduk, bizi kırmadı" - Son Dakika
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Fatih Saraç: "Ali Koç'tan istifa kararını değiştirmesi hususunda ricada bulunduk, bizi kırmadı"

Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç, Kulüpler Birliği toplantısında 17 kulübün ortak görüş birliğiyle Ali Koç'un istifasının reddedildiğini ve görevine devam etmesi istendiğini açıkladı. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da 17 kulüp oy birliğiyle Ali Koç'un görevine devam etmesini istediklerini belirtti. Toplantıda Türk futbolunun sorunları ve TFF'nin performansı da ele alındı.

29.03.2024 17:43  Güncelleme: 17:44
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- Fatih Saraç: "Ali Koç'tan istifa kararını değiştirmesi hususunda ricada bulunduk, bizi kırmadı"

Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç:

"Katılan kulüplerin ortak görüş birliği var"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım:

"17 kulüp oy birliği ile Ali başkanın görevine devam etmesini istedik"

İSTANBUL - Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç, Kulüpler Birliği toplantısının ana konusunun, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Kulüpler Birliği başkanlığından istifası olduğunu söyleyerek, "17 kulübümüz ittifakla Ali Bey'in istifasının reddine ve Ali Bey'in süresi boyunca vazifesinde kalması hususunda ittifak etti. Kendisinden kararını değiştirmesi hususunda ricada bulunduk. Kendisi bizi kırmadı" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı, Maslak'taki ofisinde bir toplantı gerçekleştirdi. Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ile Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 16 kulüp başkanının katıldığı toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantının ana konusunun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Kulüpler Birliği başkanlığından istifası olduğunu belirten Fatih Saraç, "Bugün bir madde ile ilgili toplantı yaptı. Diğer futbolumuzla ilgili konuları da birer parça dahi olsa görüştük. Ama ana konumuz sevgili başkanımız Ali Koç Bey'in istifasıydı. Toplantımıza 16 kulübümüz katıldı. 4 kulübümüzün mazereti vardı. 3 kulübümüze ulaşamadık, 1 kulübümüze ulaşabildik. 16 kulübümüz ve 1 kulübümüze de telefonla ulaştığımızdan 17 kulübümüz ittifakla Ali Bey'in istifasının reddine ve Ali Bey'in süresi boyunca vazifesinde kalması hususunda ittifak etti. Kendisinden kararını değiştirmesi hususunda ricada bulunduk. Kendisi bizi kırmadı. Bu hususta hepimizin ortak bir görüş birliği vardır. Çünkü sezonun bitimine çok az bir süre kaldı. Bu süre sonunda 4 takımımız düşecek, 3 yeni takımımız gelecek. Şartlar, ortam farklılık arz edecektir. Bu süreçte yeni bir başkan değişikliğinin hiçbir haklı gerekçesini görmedik. Çünkü Ali Bey'in bulunduğu süreç içinde en az kendi kulübünün menfaatleri kadar hepimizin menfaatlerini koruduğunu ve menfaatlerimizin korurken önceliğinde kendi kulübünden çok bizlere vermiş olduğu arkadaşlarıyız. Bu hususta en fikiriz. Teklifimizi ve ısrarımızı kabul ettiği için Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yüksel Yıldırım: "17 kulüp oy birliği ile Ali başkanın görevine devam etmesini istedik"

Toplantıda tüm kulüplerin söz alıp, Ali Koç hakkında fikirlerini söylediğini ifade eden Yüksel Yıldırım, "Bugün beklenen toplantımızı Ali başkanımızın önderliğinde yaptık. Kulüpler tek tek söz aldı. Herkes Ali başkanımız konusunda fikirlerini söyledi. Sonuçta oylama yapıldı. Katılan 16 kulüp ve Pendikspor'un da yazılı onayıyla 17 kulüp oy birliği ile Ali başkanın görevine devam etmesini istedik. Kendisi de bunu Fenerbahçe Kulübü ile konuşup, bize döneceğini ama bizim için kesinlikle nehri geçerken at değiştirmemizin yanlış olduğunu, sonuna kadar arkasında olduğumuzu, bu ligi kendisiyle bitireceğimizi ısrarla söyledik. Kendisi de çok sıcak baktı. Bizim halimizden anladığı için teşekkür ediyoruz. Biz Süper Lig Kulüpler Birliği olarak her ne kadar herkes bir sıkıntı içinde olsak da birbirimizi desteklemek zorundayız. Çünkü Türk futbolu bizim geleceğimiz. Biz buna sahip çıkmak zorundayız. Bunu da Ali Başkan ile devam etmek istiyoruz. Tabii ki şikayetler var. Oralara girmiyoruz. Birçok kulübün içeride söylediği bir şey var; TFF yeterince görevini artık yapamadığını, değişim zamanının geldiğini, bu bugün mü sezon sonu mu, o konuşulur ama bu da içeride gündemin bir maddesiydi. Çünkü biz artık bize sahip çıkacak, bizim derdimizi anlayan, bizle iç içe çalışan bir Türkiye Futbol Federasyonu istiyoruz. Yabancı hakem de konuşuldu. İçeride baya bir kulüp; 'İstiyoruz' dedi. Herkes istiyor çünkü, herkes hakemlerden şikayet ediyor. O ne kadar hızlı yapılabilir, altyapısı nedir, onu biz karar veremeyiz. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun kararı. Biz istiyoruz. Şu saatten sonra, VAR'daki konuşmaları görünce, VAR'ın artık TFF tarafından da kabullendi, söyleniyor oyuna müdahale ediyor, kontrol VAR'a geçti deniyor. Orta hakem komik durumda kaldı. Bir çözümün üretilmesi lazım. Çözümün de yeri burası, TFF değil, MHK de değil. Çünkü bizim emeğimiz, bizim paramız, bizim zamanımız. Biz bu kadar şeyi veriyorsak TFF'nin ve MHK'nin de oradan kalıp, buraya gelip bu işi el birliği ile nasıl çözeceğimizi konuşmamız lazım. Yoksa değişim kaçınılmaz. Bu olmak zorunda. Türk futbolu kendini göstermeye başladı, hiç iyi gitmiyor. Pendikspor yazılı ve sözlü olarak Ali başkanı onayladı. Trabzonspor, Galatasaray ve Rizespor'a ulaşamadık" şeklinde konuştu.

Katılmayan kulüpler için de konuşan Fatih Saraç, "Bu kulüplerimizin hayır anlamı taşımıyor. Bu kulüplerimize ulaşılamadı. Katılan ve ulaşılan bütün kulüplerimiz olur verdi" dedi.

Çok yakında yeniden toplanacaklarını açıklayan Yüksel Yıldırım, "Yeni sezonun yayın şeyi başlamadan, ön sözleşme imzalandı. Bizim elimize para gelmeden para erimeye başladı. Çünkü paranın yarısı dolar, yarısı TL. TL kısmı dolara karşı eriyor. Biz çok rahatsız ediyor. Buna da içeride değindik" değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da toplantıya ulaştığı, Ali Koç'un Kulüpler Birliği başkanlığı görevine devam etmesini istediği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Yüksel Yıldırım, Ertuğrul Doğan, Trabzonspor, Fatih Saraç, Samsunspor, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Saraç: 'Ali Koç'tan istifa kararını değiştirmesi hususunda ricada bulunduk, bizi kırmadı' - Son Dakika

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