Fatih Tekke 1 yılda bambaşka biri oldu

Trabzon spor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo-mavili kulübe imza attıktan tam bir yıl sonra en yakın çalışma arkadaşlarından birini kaybetti. Tekke'nin imza törenindeki görüntüleri ile cenaze törenindeki hali arasındaki değişim sosyal medyada gündem oldu.

ORHAN KAYNAK KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin yardımcılığını yapan Orhan Kaynak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Spor camiasını yasa boğan Kaynak için 11 Mart 2026'da İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi.

KİLYOS MEZARLIĞI'NDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Orhan Kaynak, düzenlenen cenaze töreninin ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin yanı sıra Şenol Güneş ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan başta olmak üzere spor dünyasından çok sayıda isim katıldı.

"BU ŞOKU NASIL ATLATACAĞIMIZI BİLMİYORUM"

Cenaze töreninde konuşan Fatih Tekke, büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Her şeyiyle çok pozitif, çok güleç, çok iyi bir insandı. Bu şoku nasıl atlatacağımızı bilmiyorum. Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

1 YIL İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ GÜNDEM OLDU

Fatih Tekke'nin 11 Mart 2025'te Trabzonspor'a imza attığı törendeki görüntüleri ile bir yıl sonra cenazede çekilen görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Futbolseverler, deneyimli teknik adamın bir yıl içindeki değişimine dikkat çekerek kendisine sabır dileklerinde bulundu.