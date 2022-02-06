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Fatih Terim'den sonra sürprizler tufanı! - Son Dakika

Fatih Terim'den sonra sürprizler tufanı!

06.02.2022 12:07
Fatih Terim'den sonra sürprizler tufanı!

Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasıyla futbolda organizasyon baştan aşağı yenileniyor. Sabri Sarıoğlu hoca kadrosuna dahil ediliyor.

Fatih Terim'le yolları ayıran Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent ve danışman Luis Campos'la yeni bir dönem başladı. Eski futbolculardan Albert Riera, Torrent'in ekibine katıldı. Sarı-Kırmızılılar'da kritik görevler eski futbolculara emanet edilecek.

Fatih Terim'den sonra sürprizler tufanı! Efsane göreve geliyor

ALTYAPIDAN SORUMLU

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray U16 takımının Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmayı takip eden Sabri, altyapı organizasyonundan sorumlu olacak.

Fatih Terim'den sonra sürprizler tufanı! Efsane göreve geliyor

TORRENT'LE ÇALIŞACAK

Torrent'le koordineli çalışacak Sabri Sarıoğlu, teknik kararlarda da destek olacak, altyapıdaki süreçler hakkında bilgi verecek. Hakan Balta ile A Takım ve altyapı arasında köprü kuracaklar.

Fatih Terim'den sonra sürprizler tufanı! Efsane göreve geliyor
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Domenec Torrent, Sabri Sarıoğlu, Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'den sonra sürprizler tufanı! - Son Dakika Spor


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