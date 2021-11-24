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Fatih Terim derbi sonrası ilk kez konuştu: Derbinin telafisi vardır, Marsilya maçının yoktur - Son Dakika

Fatih Terim derbi sonrası ilk kez konuştu: Derbinin telafisi vardır, Marsilya maçının yoktur

24.11.2021 17:42
Fatih Terim derbi sonrası ilk kez konuştu: Derbinin telafisi vardır, Marsilya maçının yoktur

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Marsilya maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Hafta sonu oynanan Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Terim, "Galatasaray-Fenerbahçe 100 küsur yıldır oynuyor. Muhakkak ki ezeli rakibimizle oynadığımız maçlar çok önemli. Hangisi daha önemli derseniz, Galatasaray için Marsilya maçı daha önemlidir. Derbinin telafisi vardır, Marsilya maçının yoktur" sözlerine yer verdi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda lider konumda bulunan Galatasaray, sahasında Marsilya'yla karşılaşacak. Zirvedeki konumunu korumak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim kritik karşılaşma öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"BİZİM BÜYÜK RESME BAKMAMIZ LAZIM"

"Basın toplantısını izleyenlerin benden pazar günü oynanan derbi maçıyla ilgili yorumlar yapmamı, bir şeyler söylememi beklediğini anlıyorum. Ancak, ne derbi heyecanları, hakem hataları ve işte yabancı kuralları gibi yaratılan illüzyonlardan kendimizi kurtarmalıyız. Bizim büyük resme bakmamız lazım. Daha önce söylediğim gibi 100 yılı aşkın süredir biz birbirimizle oynuyoruz. Yeniyoruz, yeniliyoruz. Derbilerde, normal maçlarda, yurt içinde, yurt dışında galibiyetler, mağlubiyetler, beraberlikler dün olduğu gibi yarın da devam edecek. Bu doğal bir süreç.

"DERBİNİN TELAFİSİ VARDIR, MARSİLYA MAÇININ YOKTUR"

Galatasaray'ın lider olduğu, kazanması halinde Rusya'dan Lazio galibiyeti dışında her netice direkt gruptan çıkaracağı bir ortamda açıkçası bu tip illüzyonlarla, illüzyon diyorum, uğraşacak vaktimi yok. Daha çok zamanımız var. Çünkü, onlarla yaşayarak bir yere gelemeyiz. Marsilya maçının önüne herhangi bir şey geçirmek istiyorum. Galatasaray - Fenerbahçe 100 küsur yıldır oynuyor. Muhakkak ki ezeli rakibimizle oynadığımız maçlar çok önemli. Hangisi daha önemli derseniz, Galatasaray için Marsilya maçı daha önemlidir. Derbinin telafisi vardır, Marsilya maçının yoktur.

"ÇOK LİG ŞAMPİYONLUKLARI GÖRDÜM"

Çok güçlü bir maç oynadık derbide ama onlarca pozisyondan galibiyet alamamışız. Marsilya maçının önüne hiçbir şey geçmemeli, geçmeyecek. Biz bunları çok oynadık. Ben yüzlerce maç oynamışım, tonlarca maç kazanmışım, galibiyetlerim çok, mağlubiyetlerim azdır. Çok lig şampiyonlukları gördüm. Şükür, çok şükür ki şampiyonluklardan daha az ligi farklı sıralarda bitirmişim. Çok çabuk unutuldu 1-2 golle kaybettiğimiz. Zannedersiniz çok geride kaldı.

"BEN KENDİSİNE GÜVENİYORUM"

Marsilya maçının önüne ne hakem, ne TFF, ne derbi geçsin istemiyorum. Ona zamanımız var daha. Yaşatılanlar, sebep olanlar, TFF ile ilgili konuşmayacağım. Çünkü bu süreci Sayın Başkanımız götürüyor. Ben kendisine güveniyorum.

"ELEŞTİRİLER OLACAKTIR"

Eleştiriler kulağıma geliyor. Eleştiriler olacaktır. Bundan hiçbir zaman da gocunmadık. Yeter ki dozunda, edeplice, ahlaklıca olduğu sürece. O zaman anlamaya çalışıyorum. Bu eleştirilerle ilgili bir sıkıntım yok çünkü eğer bir yerdeyseniz, başarırsanız, muhakkak ki eleştiriler oluyor. Hatta yalnız olursunuz bazen.

Fatih Terim derbi sonrası ilk kez konuştu: Derbinin telafisi vardır, Marsilya maçının yoktur

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Son Dakika Spor Fatih Terim derbi sonrası ilk kez konuştu: Derbinin telafisi vardır, Marsilya maçının yoktur - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fatih Terim derbi sonrası ilk kez konuştu: Derbinin telafisi vardır, Marsilya maçının yoktur - Son Dakika
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