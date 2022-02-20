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Fatih Terim, eski ekibiyle bir araya geldi! Taraftarlar İmparator'un son halini yorum yağmuruna tuttu - Son Dakika

Fatih Terim, eski ekibiyle bir araya geldi! Taraftarlar İmparator'un son halini yorum yağmuruna tuttu

20.02.2022 23:49

Galatasaray macerasını sonlandıran tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, ekibiyle yemekte buluştu. Aslan'ın eski idari direktörü Şükrü Hanedar, yardımcı antrenör Necati Ateş ve idari menajer yardımcısı Mert Çetin, Fatih Terim'le çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları deneyimli hocanın yaşlandığına yönelik ifadeler kullandı.

Galatasaray'da olaylı bir ayrılık süreci yaşayan Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımda beraber çalıştığı ekibiyle yemekte buluştu.

FOTOĞRAFLARA YORUM YAĞDI

Yemeğe Galatasaray'ın eski idari direktörü Şükrü Hanedar, yardımcı antrenörü Necati Ateş ve idari menajer yardımcısı Mert Çetin katıldı. Üç isim Fatih Terim'le olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşırken, sarı-kırmızılı taraftarlar yorumlarda deneyimli hocanın yaşlanmış olduğunu belirtti.

Fatih Terim ekibiyle yemekte buluştu! İmparator'un son halini gören taraftarlar kahroldu
Mert Çetin-Fatih Terim
Fatih Terim ekibiyle yemekte buluştu! İmparator'un son halini gören taraftarlar kahroldu
Şükrü Hanedar-Fatih Terim
Fatih Terim ekibiyle yemekte buluştu! İmparator'un son halini gören taraftarlar kahroldu
Necati Ateş-Fatih Terim
Fatih Terim ekibiyle yemekte buluştu! İmparator'un son halini gören taraftarlar kahroldu
Fatih Terim ekibiyle yemekte buluştu! İmparator'un son halini gören taraftarlar kahroldu
Fatih Terim ekibiyle yemekte buluştu! İmparator'un son halini gören taraftarlar kahroldu
Fatih Terim ekibiyle yemekte buluştu! İmparator'un son halini gören taraftarlar kahroldu
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Şükrü Hanedar, Necati Ateş, Fatih Terim, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim, eski ekibiyle bir araya geldi! Taraftarlar İmparator'un son halini yorum yağmuruna tuttu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fatih Terim, eski ekibiyle bir araya geldi! Taraftarlar İmparator'un son halini yorum yağmuruna tuttu - Son Dakika
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