Galatasaray'da olaylı bir ayrılık süreci yaşayan Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımda beraber çalıştığı ekibiyle yemekte buluştu.
Yemeğe Galatasaray'ın eski idari direktörü Şükrü Hanedar, yardımcı antrenörü Necati Ateş ve idari menajer yardımcısı Mert Çetin katıldı. Üç isim Fatih Terim'le olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşırken, sarı-kırmızılı taraftarlar yorumlarda deneyimli hocanın yaşlanmış olduğunu belirtti.
Son Dakika › Spor › Fatih Terim, eski ekibiyle bir araya geldi! Taraftarlar İmparator'un son halini yorum yağmuruna tuttu - Son Dakika Spor