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Bakasetas'ın ardından Galatasaray'ın golcüsü de Fatih Terim'in takımına imzayı atıyor - Son Dakika
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Bakasetas'ın ardından Galatasaray'ın golcüsü de Fatih Terim'in takımına imzayı atıyor

Galatasaray'ın futbolcusu Cedric Bakambu'nun, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a önerildiği iddia edildi.

23.01.2024 - 17:15,  Güncelleme: 17:20
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Trendyol Süper Lig devi Galatasaray forması giyen Cedric Bakambu'nun, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a önerildiği öne sürüldü.

TERİM'E ÖNERİLDİ

Yunan basınında yer alan habere göre, 32 yaşındaki başarılı futbolcunun deneyimli antrenör Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos'a önerildiği öne sürüldü.

SÜPER LİG'DEN 2 TRANSFER YAPTI

Yunan takımı Panathinaikos'un başına geçen Terim, daha önce Fenerbahçe'den Samet Akaydin ve Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas ile birlikte Trabzonspor'un eski yıldızı Vitor Hugo'yu kadrosuna dahil etti.

Bakasetas\'ın ardından Galatasaray\'ın golcüsü de Fatih Terim\'in takımına imzayı atıyor
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (2)
  • Eski Tüfek.: Haber değeri yok...... Yanıtla 11 14
  • Ali Kublay: Neyse ucuz pahalı hiç olmazsa ihracat yapıyor sayılır yılın ihracatçıları toplantısında plaket versinler bir kaç futbolcu daha götürürse memleketten Yanıtla 5 19

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Son Dakika Spor Bakasetas'ın ardından Galatasaray'ın golcüsü de Fatih Terim'in takımına imzayı atıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakasetas'ın ardından Galatasaray'ın golcüsü de Fatih Terim'in takımına imzayı atıyor - Son Dakika
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