Bakasetas\'ın ardından Galatasaray\'ın golcüsü de Fatih Terim\'in takımına imzayı atıyor

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray forması giyen Cedric Bakambu'nun, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a önerildiği öne sürüldü.

TERİM'E ÖNERİLDİ

Yunan basınında yer alan habere göre, 32 yaşındaki başarılı futbolcunun deneyimli antrenör Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos'a önerildiği öne sürüldü.

SÜPER LİG'DEN 2 TRANSFER YAPTI

Yunan takımı Panathinaikos'un başına geçen Terim, daha önce Fenerbahçe'den Samet Akaydin ve Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas ile birlikte Trabzonspor'un eski yıldızı Vitor Hugo'yu kadrosuna dahil etti.