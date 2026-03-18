Felipe Augusto: Kazanmak Temel Hedefimiz

18.03.2026 23:19
Trabzonspor'lu Augusto, Galatasaray maçının önemine vurgu yaparak şampiyonluk için erken olduğunu belirtti.

TRABZONSPORLU Felipe Augusto, "Bu beni çok mutlu ediyor. Hedefimiz en yukarda olmak. En başarılı takım olabilmek. En çok puan alabilmek. Şu an hem şampiyonluk hem de ikincilik yarışı adına konuşmak için çok erken" dedi.

Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor deplasmanda ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavili ekibin karşılaşmadaki galibiyet golünü kaydeden Felipe Augusto, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kendileri için önemli olanın kazanmak olduğuna dikkat çeken Augusto, "Zor bir maç olacağının bilincindeydik. Rakibimizin durumundan ötürü bunu biliyorduk. Rakibimiz ligin alt sıralarında olduğu için her maçtan puan almaya ihtiyacı var. Bizim maçta da her şeylerini vereceklerini biliyorduk. Zor bir maç olacaktı. Bizim için önemli olan kazanmaktı. Bunu başardık çok mutluyuz" diye konuştu.

'ÇOK DEĞERLİ, ÖNEMLİ BİR MAÇ OLACAK'

Milli aranın ardından oynayacakları Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili düşünceleri sorulan Augusto, "Her Trabzonspor - Galatasaray maçları önemli maçlar. Büyük maçlar. İki büyük takımın kendi arasında oynadığı maçlar. Çok değerli, önemli bir maç olacak. Biz içerde oynuyoruz. İçerde oynamanın avantajını kullanmaya çalışacağız. Her maçta olduğu gibi 3 puanı kazanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'HEM ŞAMPİYONLUK HEM DE İKİNCİLİK YARIŞI ADINA KONUŞMAK İÇİN ÇOK ERKEN'

Şampiyonluk ya da ikincilik yarışı adına konuşmak için erken olduğunu ifade eden Brezilyalı golcü, "Takımımızın bu sezon çıkardığı işten mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Bütün arkadaşlarımızla birlikte çok başarılı bir sezon geçiriyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor. Hedefimiz en yukarda olmak. En başarılı takım olabilmek. En çok puan alabilmek. Şu an hem şampiyonluk hem de ikincilik yarışı adına konuşmak için çok erken. Önümüzde çok fazla maç var. Biz maç maç bakmaya çalışıyoruz. Her maçı kazanmaya, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk ve ikincilik için henüz erken diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

