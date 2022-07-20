Fener'in Devler Ligi ön eleme maçında oyuna giren Arda Güler taraftarı heyecanlandırdı! Genç yıldız çektiği şut sonrası ilginç anlar yaşandı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin rövanşı 27 Temmuz'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

GOL SESİ ÇIKMADI

Polonya'da oynanan Dinamo Kiev- Fenerbahçe mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Maçın büyük bölümünde üstün oynayan temsilcimiz yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi.

ARDA GÜLER TARAFTARI AYAKLANDIRDI

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, 72.dakikada oyuna dahil oldu. Genç yıldız oyuna girer girmez taraftarın büyük desteğiyle karşılaştı. Arda, her toplu aldığında taraftarda heyecan uyandırırken, oyuna girer girmez rakiplerini eksiltip vurduğu şu üstten auta gitti. Auta giden topu tribündeki taraftarlar yakaladı ve topla fotoğraf çekildi.