Fener'in Jesus transferi Portekiz'de olay oldu! Portekizli futbolseverler Fenerbahçe'nin yeni hocasından övgü dolu sözlerle bahsetti

Fenerbahçe yeni sezona dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus ile başlangıç yaptı. Portekizli futbolseverler ise Fenerbahçe-Jorge Jesus birlikteliğini değerlendirdi. Tecrübeli teknik direktöre övgüler yağdı. Portekizli taraftarlar, Fenerbahçe'nin yükselişe geçerek şampiyonluk yaşayacağına inandıklarını dile getirdiler.

LUIS FERREIRA: JESUS ÇOK DENEYİMLİ BİR TEKNİK ADAM

Jorge Jesus'un çok deneyimli bir teknik adam olduğunu ifade eden Luis Ferreira, "Kariyerinde önemli başarılara imza attı. Şu anda Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak görev alıyor ve eminim ki çok başarılı olacak. Çok iyi bir iş çıkaracak Türkiye'de, kendisi için en iyisini diliyorum. İstanbul çok etkileyici bir şehir, umarım Jesus orada da başarılı olacaktır" dedi.

ALEXANDRE SANTOS: PORTEKİZ'DE FUTBOLUN MANTALİTESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Jesus'un çok deneyimli bir çalıştırıcı olduğunu dile getiren Alexandre Santos, "Portekiz'de futbolun mantalitesini değiştirdi. Lizbon takımı olan Amora'da başladı ama Braga'ya geldiğinde ünlendi. Portekiz'in en ünlü teknik direktörlerinden. Braga'da çok muhteşem işler çıkardı. Braga'dan sonra Benfica, Sporting, Al-Hilal, Flamengo ve sonrasında yeniden Portekiz'in en iyi takımlarından Benfica'ya gitti. Brezilya'da kupalar kaldırdı ve yıldızı parladı" diye konuştu.

"LINCOLN HENRIQUE'NİN FENERBAHÇE'DE BAŞARILI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Lincoln Henrique hakkında da konuşan Alexandre Santos, "Fenerbahçe'de başarılı olacağını düşünüyorum. Kariyerine ivme kazandıracağını ve Fenerbahçe'ye katkı sunacağını düşünüyorum. Çok iyi bir oyuncu ve Jesus'un stratejik oyununa çok iyi dahil olacaktır.Biraz zamana ihtiyacı olabilir. Tüm iyi takımlar gibi yeni bir teknik direktör ve oyuncu olarak şampiyonluk kazanacaklarını umuyorum" şeklinde konuştu.

"JESUS'UN YÖNLENDİRMESİYLE BRUMA ÇOK İYİ BİR YERE GELECEKTİR"

Fenerbahçe'nin kulübü PSV Eindhoven ile anlaşma sağlandığını açıkladığı Bruma ile ilgili de konuşan Alexandre Santos, "Bruma çok güçlü bir forvet. Mario Jardel gibi fizikli bir oyuncu. Mücadelelerde golü nereden bulacağını biliyor. Sporting, Quaresma ve Ronaldo'yu nasıl ön plana çıkardıysa Bruma'yı da aynı şekilde parlatan takım oldu. İnanıyorum ki Jesus'un taktiğine çok iyi uyacak bir oyuncu. Jesus'un yönlendirmesiyle Bruma çok iyi bir yere gelecektir" dedi.

CRISTIANA SILVA: JESUS, FENERBAHÇE'Yİ YÜKSEKLERE TAŞIYACAKTIR

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de çok iyi bir iş çıkaracağını düşündüğünü dile getiren Cristiana Silva ise, "Jesus, Braga'nın başındayken de başarılı olmuştu. Fenerbahçe'de de aynı şekilde başarılı olacağını düşünüyorum. Jorge Jesus çok iyi bir teknik direktör ve Fenerbahçe'yi de yükseklere taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.