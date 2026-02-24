Fener taraftarını kahreden haber geldi

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında yaşanan sakatlıkların bilançosu netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde üç futbolcunun bir süre sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.

3 HAFTA YOKLAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'nin yaklaşık 3 hafta forma giyemeyeceği belirtildi. Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncuların tedavi sürecinin başladığı ifade edildi.

ZORLU TAKVİM ÖNCESİ DARBE

Fenerbahçe'nin hem lig hem Avrupa'da kritik maçlara çıkacağı dönemde yaşanan bu sakatlıklar teknik heyeti düşündürüyor. Üç ismin yokluğu, kadro planlamasında değişikliğe neden olabilir.