Fener taraftarını kahreden haber geldi

Fener taraftarını kahreden haber geldi
24.02.2026 14:11
Fener taraftarını kahreden haber geldi
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında yaşanan sakatlıkların bilançosu netleşti. Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında yaşanan sakatlıkların bilançosu netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde üç futbolcunun bir süre sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.

3 HAFTA YOKLAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'nin yaklaşık 3 hafta forma giyemeyeceği belirtildi. Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncuların tedavi sürecinin başladığı ifade edildi.

ZORLU TAKVİM ÖNCESİ DARBE

Fenerbahçe'nin hem lig hem Avrupa'da kritik maçlara çıkacağı dönemde yaşanan bu sakatlıklar teknik heyeti düşündürüyor. Üç ismin yokluğu, kadro planlamasında değişikliğe neden olabilir.

Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor

Son Dakika Spor Fener taraftarını kahreden haber geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • zafer koc zafer koc:
    Futbol da var bunlar. Zamanında kırmızı kartları sarı kartları es geçilen tüm oyuncular. Kayrılan oyuncular bir bir sakatlanıyor. 12 5 Yanıtla
    erdal yıldız erdal yıldız:
    evet doğru diyorsun zamanında kırmızı sarı kartları gormuyen torrera ve osimen in başına diliyorum 2 10
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener taraftarını kahreden haber geldi
