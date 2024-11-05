Fenerbahçe, 12 Yıl Sonra Şampiyonluk Peşinde - Son Dakika
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Fenerbahçe, 12 Yıl Sonra Şampiyonluk Peşinde

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedefliyor.

05.11.2024 11:48
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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 12 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor.

AA'nın, voleybol kadınlarda grup maçları başlayacak CEV Şampiyonlar Ligi'ne ilişkin hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, kupada mücadele eden Türk takımlarından Fenerbahçe Medicana'nın Avrupa maçları performansına yer verildi.

Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonu 4. tur D Grubu'ndaki ilk maçında yarın Polonya ekibi Grot Budowlani'yi konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin grubundaki diğer takımlar Fransa'dan Neptunes ve Macaristan'dan Vasas Obuda.

Türkiye'nin ilk kadın voleybol takımı

Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol şubesini 1927 yılında kurarak Türkiye'de bir ilke imza attı ancak rakipsizlik nedeniyle şubeyi kapatmak zorunda kaldı.

Rakip olmaması ve ligin düzenli hale gelmemesi nedeniyle takım kaptanı Sabiha Rıfat, erkek takımıyla antrenmanlara çıkarken, erkekler liginin birkaç maçında da süre aldı.

Ardından 1954-1955 sezonuyla başlayan İstanbul Kadınlar Ligi'nde Ayten Salin'in kaptanlığını yaptığı Fenerbahçe, ilk şampiyon olmayı başardı. 1955-1956 sezonunda Türkiye Kadınlar Voleybol Şampiyonası başladı. İl liglerini şampiyon tamamlayan takımların mücadele ettiği organizasyonu da kazanan Fenerbahçe, Türkiye'yi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda temsil etme hakkı elde etti.

Türkiye'ye ilk Dünya Kupası'nı Fenerbahçe getirdi

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2010 yılında birincilik kürsüsüne çıkarak, bu kupayı Türkiye'ye kazandıran ilk takım oldu.

Avrupa ikincisi olarak "Wild Card"la şampiyonada mücadele eden sarı-lacivertliler; Brezilya'dan Osasco, Tayland'tan Federbrau, Kenya'dan Kenya Prisons, Dominik Cumhuriyeti'nden Mirador ve İtalya'dan Bergamo'yla kupa için yarıştı.

Gruptaki iki maçında Osasco ve Federbrau'yu 3-0'lık skorlarla geçip yarı finale çıkan Fenerbahçe, bu turda Mirador'u 3-0 mağlup ederek finalde Osasco'nun rakibi oldu.

Grup maçında olduğu gibi Osasco'yu finalde de 3-0'la geçen sarı-lacivertliler, kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe, organizasyonda oynadığı 4 maçı da 3-0 kazanarak rakiplerine set vermeden FIVB Kulüpler Dünya Kupası'na uzandı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2011-2012'de gelen kupa

Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2011-2012 sezonunda zirveye çıkarak bu kupayı ilk kez müzesine götürdü.

Grup ve play-off müsabakalarının ardından Bakü'de oynanan dörtlü finale yükselen sarı-lacivertli takım; Fransa'nın Cannes, Rusya'nın Dinamo Kazan ve İtalya'nın MC-Carnaghi takımıyla birlikte şampiyonluk mücadelesi verdi.

İlk maçında Rusya temsilcisi Dinamo Kazan'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, finalde de Cannes karşısında yine 3-1 kazanarak kupayı kaldırdı.

Sarı-lacivertli takım, geçen yıl yarı final oynadığı organizasyonda, İtalya'nın Vero Volley takımına altın sette mağlup olarak final şansını kaybetmişti.

CEV Kupası'nda da şampiyonluğa ulaştı

FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıkıp, ardından CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda da CEV Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.

2012-2013 sezonunda CEV Kupası'nda final oynayan sarı-lacivertliler, Polonya temsilcisi Fakro Muszyna'ya 3-2 kaybetmişti. Fenerbahçe bir sonraki sezonda ise mutlu sona ulaştı.

Rakiplerini geride bırakarak yarı finalde Azerbaycan ekibi Azeryol Bakü'yle karşılaşan sarı-lacivertliler, her iki maçı da 3-0 kazanarak finalde Rusya temsilcisi Ekaterinburg'la kupa için mücadele etti.

Fenerbahçe ilk maçı 3-2, ikinci maçı da 3-0 kazanarak Avrupa'da bir kez daha kupaya uzandı.

Fenerbahçe'nin ilk 3'e girdiği uluslararası organizasyonlar???????

Sarı-lacivertli takımın ilk 3 sırada yer aldığı uluslararası organizasyonlar şöyle:

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası: 2010 (Şampiyon), 2012, 2021 (Üçüncü),

CEV Şampiyonlar Ligi: 2011-2012 (Şampiyon), 2009-2010 (İkinci), 2010-2011, 2015-2016, 2018-2019 (Üçüncü).

CEV Kupası: 2013-2014 (Şampiyon), 2012-2013 (İkinci), 2008-2009 (Üçüncü).

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, 12 Yıl Sonra Şampiyonluk Peşinde - Son Dakika

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