SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Umut Üzgün, Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil
ÇBK MERSİN: Howard 4, Asena Yalçın, Fauthoux 9, Carleton 13, Sinem Ataş 3, Rupert 22, Mccovan 20, Pelin Derya Bilgin 7
FENERBAHÇE: Sevgi Uzun 3, Olcay Çakır Turgut 9, Williams 13, Alperi Onar 11, Meesseman 10, Tilbe Şenyürek 6, Sabally 8, McBride 19,
1'İNCİ PERİYOT: 22-22
DEVRE: 46-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-62
KADINLAR Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Çimsa ÇBK Mersin'i 79-78 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve şampiyonluğa ulaştı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, üst üste 7'nci şampiyonluğuna ulaştı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe 7. Şampiyonluğunu Kazandı - Son Dakika
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