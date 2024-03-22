Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapıldı. Milli oyuncuların olmadığı antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmaları ve bireysel çalışmalarla devam eden idman, yarın yapılacak antrenmanla sürdürülecek.

22.03.2024 20:38  Güncelleme: 20:43
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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