Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, TPAO Batman Petrolspor yönetimi ve futbolcularıyla iftarda buluştu

AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, TPAO Batman Petrolspor yönetimi ve futbolcularıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde gerçekleştirilen programda, kulübün başarıları ve geleceği değerlendirildi. Nasıroğlu, TPAO Batman Petrolspor'un şampiyon olması için gereken desteği sağladıklarını ve kulübe destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, hafta sonu oynanacak olan Hacettepe 1945 maçına taraftarları davet ederek, takıma destek olmalarını istedi. Kulüp Başkanı Mustafa Demir ise teknik heyet ve futbolculara olan güvenini dile getirerek, TPAO Batman Petrolspor'un şampiyon olacağına olan inancını aktardı.