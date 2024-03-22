Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla da tamamlandı.
Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
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A Milli Takım'ın EURO 2024 hazırlıkları kapsamında oynayacağı maç öncesi Macaristan Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu heyetine iftar daveti verdi. Davete, iki federasyonun başkanları ve yöneticileri katıldı. Resmi yemek organizasyonu ve iftar daveti, hediye takdimleriyle sona erdi.
AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, TPAO Batman Petrolspor yönetimi ve futbolcularıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde gerçekleştirilen programda, kulübün başarıları ve geleceği değerlendirildi. Nasıroğlu, TPAO Batman Petrolspor'un şampiyon olması için gereken desteği sağladıklarını ve kulübe destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, hafta sonu oynanacak olan Hacettepe 1945 maçına taraftarları davet ederek, takıma destek olmalarını istedi. Kulüp Başkanı Mustafa Demir ise teknik heyet ve futbolculara olan güvenini dile getirerek, TPAO Batman Petrolspor'un şampiyon olacağına olan inancını aktardı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Yarın ise Karadağ ekibi Buducnost ile hazırlık maçı yapılacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 108-80 yenerek galibiyet elde etti.
Sivasspor, yoğun kar yağışı altında gerçekleştirdiği antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma hareketleri, kuvvet ve pas çalışmalarıyla maç için hazırlık yaptılar. Milli takım kampında bulunan bazı oyuncular ise antrenmana katılmadı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
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