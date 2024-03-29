Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde karşılaştığı Galatasaray'a 77-81'lik skor ile mağlup oldu. Galatasaray, maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergiledi ve galibiyete ulaştı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 83-66 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti. İki takım da düşük isabet yüzdesiyle başladığı mücadelede Fenerbahçe Alagöz Holding, savunma ve hücum ribauntlarında üstünlük kurarak galibiyete ulaştı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı için antrenmanlarını sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas çalışması ve 5'e 2 oyunu yapıldı. Antrenman çift kale maç ile tamamlandı ve takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni ziyaret ederek antrenörlere sunum yaptı. Avcı, akademinin önemine vurgu yaparak, altyapı antrenörlerini daha fazla çalışmak için bünyelerine alacaklarını belirtti. Avcı, savunma ve hücum prensipleri üzerine detaylı bir sunum gerçekleştirdi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde pas çalışması ve dar-geniş alan oyunlarıyla hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, çift kale maçın ardından tamamlandı ve Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, akademi direktörü İlker Erdem ve antrenörlerle bir araya gelerek savunma ve hücum konularına ilişkin sunum yaptı. Avcı, Trabzonspor'un oyuncu yetiştirme kültürüne vurgu yaparak, akademinin önemini vurguladı ve daha iyi bir hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ilk günkü alet elemeleri gerçekleştirildi. Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen organizasyona 27 ülkeden 108 sporcu katılıyor. Erkekler ve kadınlar bireysel alet elemeleri gerçekleştirildi. Türkiye'yi erkeklerde Adem Asil, Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Kerem Şener, Mert Efe Kılıçer, Ahmet Burak Ekici, Ayberk Koşak, Yunus Emre Gündoğdu ve Sercan Demir, kadınlarda ise Bengisu Yıldız, Derin Tanrıyaşükür, Bilge Tarhan, İlayda Şahin ve Atiye Berra Karademir temsil ediyor. Organizasyon, 31 Mart'ta finaller ile sona erecek.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 31. hafta, 2 müsabakayla başladı. Bornova Belediyesi Karşıyaka-Çayırova Belediyesi: 80-89, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Finalspor: 74-85. Ligde 31. hafta, yarın yapılacak 7 karşılaşmayla tamamlanacak.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
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