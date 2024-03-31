Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
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İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Manchester City ile Arsenal arasında oynanan mücadele 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla Brighton Hove Albion karşısında 2-1 kazanan Liverpool, ligin yeni lideri oldu.
17 yaşındaki Sıla Medine Kavurat, Çankırı'da trafik kazası sonucu ağır yaralanmış ve hastanede hayatını kaybetmiştir. Cenaze törenine ailesi, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan Vekili Recep Temtek, sporcular ve vatandaşlar katılmıştır. Kavurat'ın cenazesi Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.
Kadınlar Futbol 1. Ligi'nin play-off 5. hafta maçları tamamlandı. Bornova Hitabspor, Horozkentspor ile 0-0 berabere kalarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Ünye Gücü Futbol Kulübü ise Çatalca Belediyespor'u 1-0 yenerek ikinci sırada yer aldı. Giresun Sanayispor ise Kocaeli Bayan Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup ederek puanını 10'a çıkardı. Kadınlar 1. Lig'in play-off 6. ve son hafta maçları ise 7 Nisan Pazar günü yapılacak. Konya İdmanyurdu ise play-out maçları sonucunda 1. Lig'e veda etti.
31 Mart yerel seçimlerine fanatik taraftarların ilginç paylaşımları damga vurdu. Bazı taraftarlar Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye bazı taraftarlar ise Fenerbahçe'nin yıldızı Bright Osayi Samuel'e oy verdi.
31 Mart yerel seçimlerinde Kadıköy'deki bir taraftar, oy kullanmak için sandığa Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Dominik Livakovic formasıyla gitti.
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, oy vermeye Adana Demirspor formasıyla gitti. Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak da ise o anlara sessiz kalamayarak "Yakışmış" dedi.
Nürnberg, Hertha Berlin ile oynadığı maçta milli futbolcu Can Uzun'un attığı 2 golle berabere kaldı. Can Uzun, bu sezon Nürnberg formasıyla 26 maçta 18 gol ve 3 asist yaparak dikkat çekti. Ayrıca genç futbolcu, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Lig'de çarşamba günü oynanacak olan müsabakaların hakemlerini açıkladı. Efeler 09 SFK - Elazığspor maçını Hakan Aktaş yönetecek. 23 Elazığ FK- Orduspor 1967 müsabakasında ise Oğuz Gözetenler düdük çalacak.
Acun Ilıcalı, Gizem'in peş peşe 2 ameliyat olduğu için yarışmaya devam edemeyeceğini ve Yağmur'un da ayağı alçıya alındığı için Survivor'a dönemeyeceğini açıkladı. Ilıcalı ayrıca takımlardaki kadın yarışmacı dengesizliği sebebiyle iki hafta üst üste erkek elemesi olacağını belirtti. Kıran kırana geçen mücadeleyi Kırmızı Takım saniyelerle kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu. Haftanın ilk eleme adayı ise Mavi Takım'da Hakan Hatipoğlu oldu.
Bilecik, 2 Nisan'da başlayacak olan Halk Oyunları Grup Müsabakalarına ev sahipliği yapacak. İstasyon Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlenecek olan müsabakalara 12 şehirdeki 658 sporcu katılacak. Müsabakalar sonucunda bir üst tura çıkacak okullar Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılma hakkı elde edecek.
A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu maçlarına yarın İstanbul'da başlayacak. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, organizasyon 1-7 Nisan tarihleri arasında İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek. Takımın kadrosunda birçok oyuncu yer alırken, liderin bir üst klasmana yükseleceği grupta Türkiye'nin maç programı da belirlendi.
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