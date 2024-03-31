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Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

31.03.2024 19:15
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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