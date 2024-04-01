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Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yapıldı. Pas çalışmalarının ardından çift kale maçlar oynandı. Günün tek antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı ve hazırlıklar yarın akşam yapılacak idmanla tamamlanacak.

01.04.2024 17:14  Güncelleme: 17:15
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla devam etti.

Günün tek antrenmanı bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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