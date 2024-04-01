Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor'dan PFDK'ya tepki: Yolun Sonu

Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynanan olaylı maçın ardından bugün açıklanan PFDK sevkleri ile ilgili 'Yolun Sonu' başlıklı bir açıklama metni yayımladı. Bordo-mavililerin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararlar eleştirilerek, Türk futbolunun yeniden saygınlığa, adil rekabete ve itibarını geri kazanmaya ihtiyacı olduğu vurgulandı. Kulüp, taraflı yapının devam etmesine razı olmadığını belirterek, kanun ve kural tanımayan bu yapının görevi bırakmasını talep etti.