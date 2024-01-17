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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adanaspor maçına 9 değişiklikle çıktı - Son Dakika
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adanaspor maçına 9 değişiklikle çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK maçının ardından Adanaspor maçına 9 oyuncu değişikliği yaparak çıktı. Yeni transferler Bonucci ve Krunic ilk kez 11'de forma giyerken, sakatlıktan dönen Lincoln 315 gün sonra sahaya çıktı. Fenerbahçe'de 10 oyuncu ise eksik olarak kadroda yer almadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adanaspor maçına 9 değişiklikle çıktı
17.01.2024 - 21:11,  Güncelleme: 21:18
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları Gaziantep FK maçı 11'ine göre Adanaspor maçına 9 değişiklikle çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe, sahasında Adanaspor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal kadroda rotasyona gitti. Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Gaziantep FK maçı 11'inden 9 değişiklik ile sahaya çıktı.

Bonucci ve Krunic ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Leonardo Bonucci ile Rade Krunic ilk kez resmi maça sarı-lacivertli formayla 11'de başladı. İtalyan defans, geçtiğimiz cumartesi günü Gaziantep FK ile oynanan lig maçında sonradan oyuna girerken, Krunic ilk kez Fenerbahçe forması giydi.

Lincoln 315 gün sonra sahada

Geçtiğimiz sezon da takımda yer alan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından ayrı kalan Lincoln Henrique formasına kavuşarak bugün 11'de sahaya çıktı. 25 yaşındaki futbolcu son olarak Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynanan müsabakada forma giymiş daha sonra çapraz bağlarında yaşadığı yırtık nedeniyle formasından uzak kaldı. Lincoln, 315 gün sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

Sarı-lacivertlilerde 10 eksik

Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncuları Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel, Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle ülkelerinin kadrolarında yer alıyor. Sakatlıklarını atlatarak bireysel çalışmalara başlayan Rodrigo Becao ile Miha Zajc, henüz hazır olmazken; Serdar Aziz ve Miguel Crespo da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Dominik Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Fred ve İrfan Can Kahveci ise teknik heyet kararıyla maç kadrosunda bulunmuyor.

Emre Mor ve Bartuğ 11'de

Fenerbahçe'de Emre Mor da bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 4 maçta forma giydi. Sarı-lacivertlilerin 20 yaşındaki futbolcusu Bartuğ Elmaz da yine ilk kez 11'de şans bulan isimlerden oldu. Bartuğ bu sezon 7 maçta süre aldı.

İsmail Kartal, Adanaspor karşısına şu 11 ile çıktı:

" İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Lincoln Henrique, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Michy Batshuayi."

Fenerbahçe'de Ömer Bircan Camcı, Furkan Onur Akyüz, İsmail Yüksek, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ryan Kent, Cengiz Ünder, Ahmet Necat Aydın, Sebastian Szymanski ve Efekan Karayazı ise yedek bekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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