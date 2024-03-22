Fenerbahçe, AKP\'li Ahmet Metin Genç hakkında suç duyurusunda bulundu

Spor

GAYE ŞEYMA CAN

Geçtiğimiz pazar günü Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından AKP'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç'in Beşiktaş ve Fenerbahçe spor klüplerini hedef almasına tepkiler devam ediyor. Fenerbahçe klübü yeni bir açıklama yaparak AKP'li genç hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Açıklamada, "Futbol üzerinden oy devşirmeye çalışarak siyasi rekabette kendisine avantaj sağlamaya çalışan Ahmet Metin Genç, Türkiye'nin en köklü camialarından ikisini hedef alarak, kazanmak için her yolun mübah olduğu bir anlayışla hareket etmiştir" denildi.

"FUTBOL ÜZERİNDEN OY DEVŞİRMEYE ÇALIŞARAK..."

Fenerbahçe tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trabzonspor'un düzenlediği basın toplantısında Ortahisar Belediye Başkanı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç açıklamaları ile infial yarattığı belirtildi, "Futbol üzerinden oy devşirmeye çalışarak siyasi rekabette kendisine avantaj sağlamaya çalışan Ahmet Metin Genç, Türkiye'nin en köklü camialarından ikisini hedef alarak, kazanmak için her yolun mübah olduğu bir anlayışla hareket etmiştir" denildi. Açıklamanın devamı şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkemelerinin verdikleri kararları hiçe sayan bu anlayışı ile tehlikeli bir oyunun parçası olmakta ve açık bir şekilde FETÖ kumpası olan 3 Temmuz davamızla ilgili terör örgütünün argümanlarını kullanmaktadır. Halkı kutuplaştıran ifadelerin sahibi siyasetçiye hatırlatmak isteriz ki; Argümanlarını kullandığı terör örgütü, milli değerlerimizi hedef alan sayısız kumpası ülkemize yaşatmış, 17-25 Aralık operasyonları, 15 Temmuz darbe girişimleri ile öncelikle devletimizin varlığına ve birliğine kast etmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ailesini hedef almıştır. Bahsi geçen siyasetçinin açıklamaları hem 6222 sayılı Kanun hem de Türk Ceza Kanunu (TCK) açısından suç teşkil etmektedir. Açıklamalar, aynı zamanda FIFA tarafından düzenlenen etik kurallara da aykırılık teşkil etmektedir. Bu aykırılıklar çerçevesinde, konunun FIFA'nın gündemine gelmesi durumunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun daha önceki emsal kararlarda göz önüne alındığında, ağır cezalarla karşı karşıya kalma riski yüksektir.

SPOR CAMİASI SİYASET ÜSTÜ BİR NOKTADA OLMALI

Tüm bunların ötesinde, gerçekleşen bu basın toplantısı Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bugüne kadar dile getirdiğimiz siyaset-futbol ilişkisindeki çarpıklığın en net göstergesi olmuştur. Spor camiasının her zaman siyaset üstü bir noktada olması gerektiğini defalarca ifade etmeye çalıştık. Bu konudaki duruşumuzdan asla taviz vermemekle beraber, aynı hassasiyeti siyasetçilerin de göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak hakkımızda haddini aşan ifadelerle beyanatlar veren Ahmet Metin Genç hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuştur"

"121 YILDIR ŞEREFİMİZLE OYNAR HAKKIMIZLA KAZANIRIZ"

AKP'li Genç'in sözlerinin basına yansımasının ardından ilk tepki Beşiktaş klübünden gelmişti. "Biz Beşiktaşız!" sözleriyle başlayan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Biz Beşiktaşız! 121 yıldır Şerefimizle Oynar Hakkımızla Kazanırız. Müzemizde tek bir haram kupa yoktur. Beşiktaş JK olarak siyasetle aramıza hep mesafe koyarak tüm siyasi partilere eşit durmayı başarmış onurlu bir geçmişe sahibiz. Siyasi ikballeri doğrultusunda kulübümüzü tehlikeli polemiklere çekmeye çalışanlara bu fırsatı tanımayacağız. Kulübümüzle ilgili yapılan isnadın hiçbir maddi ve hukuki dayanağı yoktur. Önemine binaen belirtmek isteriz ki bu söyleme sebebiyet verenler yapmış oldukları kumpasın bedelini yüce Türk yargısı önünde sanık sıfatıyla yargılanmak suretiyle ödemektedirler. Bu yargılama neticesinde alacakları cezalarla şanlı tarihimizi lekelemek isteyenleri kamuoyu, tüm çıplaklığı ile öğrenecektir. Esasen kulübümüzü siyasete alet ederek isnatta bulunulması bir suç olup, bu haksız ve hukuka aykırı isnatlar sebebiyle her türlü hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır. Bir kez daha belirtmek isteriz ki, yıllardır beklediğimiz 2010-2011 Sezonu Süper Kupa final maçını oynamak Beşiktaş'ın hakkıdır. Herkes bilmelidir ki, o kupayı almak için sahaya çıkıp her zaman olduğu gibi şerefimizle mücadele vereceğiz"

"UCUZ SİYASETİNİZ İÇİN ŞANLI BEŞİKTAŞIMIZI AĞZINIZA BİLE ALMAYINIZ"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da AKP'li Genç'e şu sözlerle tepki göstermişti:

"Ucuz siyasetiniz için şanlı Beşiktaş'ımızı ağzınıza bile almayınız. Siyasi ikbali uğruna toplumu kutuplaştıran bir dil kullanmaktan çekinmeyen, Beşiktaş'ın adını ağzına alabilen AKP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç'e başka gündemleri öneririm. Keza siz bizimle baş edemezsiniz, bizi hayal bile edemezsiniz"

"AHMET METİN GENÇ SUÇ İŞLİYOR"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanı Uğur Dündar da Yargıtay kararıyla kesinleşmiş bir FETÖ kumpasına karşı Genç'in bu sözlerle suç işlediğini söylemişti. Dündar Fenerbahçe-Trabzonspor dostluğunun sembolü olarak tarihi bir fotoğrafı "Fenerbahçe Trabzonspor'un 1.Lige çıkmasını kutlayan ilk kulüptür... İşte belgesi..." sözleri ile paylaşmıştı. Uğur Dündar, Trabzon'da yaşanan olaylar için amaç "Seçim gerginliğinin yaşandığı ülkede kaos ortamı yaratmak mıydı?" sorusunu yöneltmiş, şu sözleri kullanmıştı:

"Pazar akşamı yaşanan vahşet asla tüm Trabzonspor seyircisine maledilemez. Ancak çok sayıda kişi niçin yüzleri maskeli olarak maçı izler? Bu kişiler sürekli olarak neden diğer seyircileri tahrik eder, su şişesiyle para fırlatır ve sahaya meşale atar? ve niçin maskeyle sahaya iner? Acaba niyet bir faciaya sebep olup, seçim gerginliğinin yaşandığı ülkede kaos ortamı yaratmak mıydı? Yani o vahşet planlı mıydı? Soruşturmanın "terör" soruşturması olması gerekmez mi?.."