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Fenerbahçe, Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Fenerbahçe, Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı

15.01.2022 21:00

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da pozisyon üretemedi. Sarı-Lacivertliler 65 dakika boyunca herhangi bir şut girişimde bulunmadı. 72'de ilk isabetli şutu çeken Sosa ile gol geldi. 81'de Antalyaspor, Doğukan'la eşitliği sağladı. 1'er puan bölüşüldü. Fenerbahçe, yeni hocası İsmail Kartal yönetimindeki ilk maçta hayli etkisiz kaldı.

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetimindeki ilk maçta Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sonuçtan çok ortaya koyulan futbol taraftarını hayli sinirlendirdi. Sarı-Lacivertliler'in ilk isabetli şutu gol oldu.

Hoca yeni Kanarya aynı! Fenerbahçe, Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı

65 DAKİKA ŞUT YOK

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 65 dakika boyunca herhangi bir şut girişiminde bulunmadı. Serdar Dursun'un savunmadan dönen topu ilk şut oldu.

Hoca yeni Kanarya aynı! Fenerbahçe, Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı

KALEYE YÖNELDİ

72'de Sosa'nın serbest vuruşta kullandığı topa savunma müdahale edemedi. Açısı kapanan kaleci, topu ağlarda gördü. Fenerbahçe, bu golle öne geçti.

ANTALYA'DAN JET YANIT

Antalyaspor 81'de Doğukan'ın şık golüyle skoru eşitledi. Karşılaşma bu skorla tamamlandı. İsmail Kartal yönetiminde ilk maçına çıkan Fenerbahçe'nin hayli etkisiz görüntüsü taraftarları kızdırdı.

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İsmail Kartal, Antalyaspor, Fenerbahçe, Doğukan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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