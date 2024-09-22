Fenerbahçe Asbaşkanı\'ndan Mağlubiyet Açıklaması

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FENERBAHÇE Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "Öncelikle üzgünüz, beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Bütün yönetim ve futbolcular olarak hepimiz çok üzgünüz. Şunun da altını çizmek lazım nasıl bir galibiyetle şampiyon olunmuyorsa, bir mağlubiyetle şampiyonluk kaybedilmiyor. Yani baktığımız zaman oyun olarak takımımızın oyunuyla ilgili gayet pozitif bir durum var. İstatistiklere baktığımız zaman hepsinde üstünüz. Ama tabii ki futbol sonuç oyunu ve kaybettik. Yaralıyız olabilir ama mühim olan burada çabuk bir şekilde gelecekle ilgili doğru hamleleri yaparak yarışı mutlulukla sonuçlandırmak. Bizim ümidimiz ile ilgili bir problemimiz yok, sadece taraftarımızı üzdüğümüz için mutsuzuz" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan derbi maçta konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli kulübün Asbaşkanı Acun Ilıcalı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirten Ilıcalı, "Öncelikle üzgünüz, beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Bütün yönetim ve futbolcular olarak hepimiz çok üzgünüz. Şunun da altını çizmek lazım nasıl bir galibiyetle şampiyon olunmuyorsa, bir mağlubiyetle de şampiyonluk kaybedilmiyor. Yani baktığımız zaman oyun olarak takımımızın oyunuyla ilgili gayet pozitif bir durum var. İstatistiklere baktığımız zaman hepsinde üstünüz. Ama tabii ki futbol sonuç oyunu ve kaybettik. Geçen sene 5 puan öndeydik ve bu şampiyonluğu getirmedi. Nasıl geçen sene getirmediyse bu sene de şampiyonluktan koparmadı. Biz Fenerbahçe'yiz, biz güçlü bir camiayız. Zaten bir mağlubiyetin bir camiayı sarsması diye bir şey olamaz. Kadromuzdan da hocamızdan da çok memnunuz. Hem futbolcularımıza güveniyoruz hem hocamıza güveniyoruz. Şunun da altını çiziyoruz hiçbir şekilde bizim açımızdan yarıştan kopma, ümitsizlik ya da gelecekle ilgili karamsarlık yok. Tamamen futbolcularımıza ve hocamıza inancımız tam. Yol kazasıdır, maç kaybedilir mühim olan ortaya konan futbol. Futbol olarak 4-5 tane net pozisyonumuz var. İstatistiklerde, kornerlerde 4 katı, gol şanslarımızda 2 katı istatistiklerimiz var. Oynanan oyun ortada. Bu durumda da açıkçası gelecekle ilgili iyimseriz ama bugün tabii ki çok üzgünüz" ifadelerine yer verdi.

'BİZİM ÜMİDİMİZ İLE İLGİLİ BİR PROBLEMİMİZ YOK'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve hakemlerle ilgili soruya cevap veren Acun Ilıcalı, şunları kaydetti:

"Şu anda geriye bakmak istemiyoruz, ileriye bakıyoruz. Geriye bakıp geriyi konuşmayacağız. Biz yarından itibaren gelecekle ilgili hemen çalışmalarımıza başlayacağız. Eylül ayının ortasında oynanan bir maçın 8 aylık bir etkisi ne derece olabilir. Mühim olan bizim bu maçtan gerekli dersleri almamız. Ben başarının yolunu hataların düzeltilmesi ve takımın ileriye doğru gitmesi olarak görüyorum. Yönetim olarak da başkanımız dahil aynı fikirdeyiz. Bu maçta tabii ki hatalar var mı? Var. Ama mühim olan bu hatalardan ders almak. Eminim ki hocamız gerekli müdahaleleri yapacaktır. Biz bir maç için ya da hocamız Mourinho bir maç için buraya gelmedi, bir sezon için geldi. Mantık olarak bakarsak da sezonda mağlubiyet olmayacak iddiasında da kimse bulunamaz herhalde. Tabii ki üzgünüz. Yaralıyız olabilir ama mühim olan burada çabuk bir şekilde gelecekle ilgili doğru hamleleri yaparak yarışı mutlulukla sonuçlandırmak. Bizim ümidimiz ile ilgili bir problemimiz yok, sadece taraftarımızı üzdüğümüz için mutsuzuz."

'GELECEKLE İLGİLİ BEN GAYET İYİMSERİM'

Ilıcalı, Youssef En-Nesyri ile ilgili bir soruya ise "Bir futbolcu çok iyi oynamayabilir. Osimhen'i neye bağlıyorsun mesela, çok mu iyiydi bugün? Oynayamadı bugün, En-Nesyri'de oynayamadı. Forvetler böyle derbilerde çok kolay pozisyon da bulamıyor. Bireysel şeylere girmeye gerek yok. Çok iyi oynadı iddiasında değilim. Oosterwolde için futbolcu değil deniyordu, şu an geldiği yer ortada. İrfan Can Kahveci ıslıklanıyordu, sonra nereye geldiği ortada. Günlük değerlendirirsek hata yaparız. Bizim inancımız hep gelecekle ilgili. Gelecekle ilgili de ben gayet iyimserim. Taraftarımız da tabii ki üzülmüştür. Bunun altından hep beraber kalıp, ileriye gideceğiz" yanıtını verdi.

Protokol tribününde yaşanan tartışmalarla alakalı Ilıcalı, "Ufak tefek şeyler, bir şey olmadı. Maçın tansiyonuyla böyle gerginlikler olur" dedi.

"Bu akşam yaşanan mağlubiyetin telafisi olur mu?" sorusuna Asbaşkan Ilıcalı, "Şu anda herhalde bir 90 puan daha var. Dediğim gibi olaydan böyle çok genel hesaplar çıkarmaya gerek yok. Bir maçtır kaybettik, üzgünüz. Önümüze bakıyoruz" diye konuştu.

Ilıcalı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Kılcal damarları aramaya gerek yok. Pozisyonlarımız ortada. Maçın özetini seyredin bizim pozisyonları seyretmekten yorulursunuz. Ben futbol olarak girilen pozisyonlardan dolayı karamsar olduğum bir durum yok."