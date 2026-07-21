Fenerbahçe Aşığı Depremzede Evini Boyadı - Son Dakika
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Fenerbahçe Aşığı Depremzede Evini Boyadı

Fenerbahçe Aşığı Depremzede Evini Boyadı
21.07.2026 10:32
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Hatay'da depremzede Mehmet Saçar, yeni evini Fenerbahçe renklerine boyattı, herkesin ilgisini çekti.

HATAY'ın Kumlu ilçesinde Fenerbahçe aşığı depremzede Mehmet Saçar (56), satın aldığı evini sarı-lacivert renklerine boyattı.

TIR şoförü Mehmet Saçar'ın Kırıkhan ilçesinde yaşadığı 4 katlı ev, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Eşi ve 5 çocuğuyla birlikte bir süre Reyhanlı ilçesindeki bir eve taşınan Saçar, Kumlu ilçesi Batıayrancı Mahallesi'nde tek katlı yeni bir ev satın aldı. Fenerbahçe aşığı Saçar, evini sarı-lacivert renklerine boyatıp, takımının 5 yıldızlı logosunu yerleştirdi.

Kırıkhan'da yaşadığı, yıkılan evinin de sarı-lacivert renklerinde olduğunu kaydeden Saçar, "Kendim de 5 çocuğum da ailece Fenerbahçeliyiz. Yaşadığım her evi sarı-laciverte boyatıyorum. İnsanlardan aşırı derecede iyi tepki alıyorum. Şu ana kadar ters tepki gösteren kimse olmadı. Gelip fotoğraf çektiren oluyor, soru soran oluyor. Şampiyon olsak da olmasak da Fenerbahçeliyim. Benimki canı gönülden bir Fenerbahçelilik. İki yıldızımızın hakkını yediler zamanında, o yıldızları ben koydum. Aziz Yıldırım buraya gelirse bizi çok büyük onore eder, şereflendirir. Başkanımızı çok seviyoruz. İnşallah bizi bu sene şampiyon yapacaktır. Aziz başkanımıza güveniyoruz. Şampiyon olmak için de mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Aşığı Depremzede Evini Boyadı - Son Dakika

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