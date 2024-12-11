Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi

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UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında sahasındaki ilk yenilgisini yaşadı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 5. dakikasında Samet Akaydin'in hatasında Inaki Williams'ın golüyle Athletic Bilbao öne geçti. İlk yarı boyunca rakip kaleye isabetli şut atamayan sarı-lacivertli takım, 45. dakikada Inaki Williams'ın ikinci golüyle 2-0 geriye düştü.

İkinci yarıda rakip sahada etkili olmaya çalışan Fenerbahçe, kaleyi bulan ilk şutunu 68. dakikada çekti. Sarı-lacivertlilerde bu pozisyondan bir dakika sonra Mert Müldür, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmayı 2-0 kaybeden Fenerbahçe, ikinci yenilgisini yaşadığı UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maç sonunda 8 puanda kaldı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon sahasında çıktığı 5. maçta ilk kez mağlup oldu.

Ülker Stadı'nda "istifa" sesleri

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşmada kulüp başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.

Mert Müldür'ün kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından tribünlerden tepkiler yükseldi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, "Ali Koç istifa" tezahüratları yaparak, başkanı istifaya çağırdı. Taraftarlar, ardından eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundu.

Taraftarlar, bitiş düdüğünden sonra da istifa tezahüratlarını sürdürdü.

Mert Müldür, profesyonel liglerdeki ilk kırmızı kartını gördü

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, Athletic Bilbao karşısında 69. dakikada gördüğü kartla profesyonel liglerde ilk kez kırmızı kart gördü.

Avusturya ekibi Rapid Wien'in rezerv takımında forma giydiği 2017-2018 sezonunda kırmızı kart gören Mert Müldür, 2018-2019 sezonunda ise A takımla Avusturya Bundesliga'da mücadele etti.

2019-2020 sezonunda Sassuolo'ya transfer olan milli futbolcu, İtalyan ekibinde oynadığı 4 sezonda kırmızı kartla cezalandırılmazken, Fenerbahçe'deki ikinci sezonunda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sarı-lacivertli ekibe 2023-2024 sezonu başında transfer olan Mert Müldür, Fenerbahçe'deki 53. maçında kırmızı kart gördü.

Samet Akaydin'a tribünlerden tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, Athletic Bilbao'nun 5. dakikada bulduğu ilk golde pası kısa düşen Samet Akaydin'e tepki gösterdi.

Milli futbolcunun kısa düşen geri pasında topu kapan Guruzeta, müsait pozisyondaki Inaki Williams'a golü attırdı. Golün ardından sarı-lacivertli taraftarlar, ayağına top geldiğinde Samet Akaydin'i ıslıkladı.

Tepkiler üzerine 16 ve 19. dakikalarda, "Sevgili Fenerbahçeliler, lütfen bütün futbolcularımızı destekleyelim." anonsları yapıldı.

Kale arkasında bulunan sarı-lacivertli taraftarlar da futbolcuları ıslıklayan tribünlere tepki gösterdi.

Teknik direktör Jose Mourinho, Samet Akaydin'i ikinci yarının başında oyundan alarak, yerine Çağlar Söyüncü'yü sahaya sürdü.

Çağlar Söyüncü 4 maç sonra sahada

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, karşılaşmanın 46. dakikasında Samet Akaydin'in yerine oyuna dahil olurken, 4 maç sonra formasına kavuştu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki Net Global Sivasspor karşısında yaşadığı sakatlık sonrasında 1 ay sahalardan uzak kalan Çağlar Söyüncü, bu periyodda ligde Bellona Kayserispor, Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında forma giyemezken, UEFA Avrupa Ligi'nde de Slavia Prag ile oynanan müsabakada takımını yalnız bırakmıştı.

Hem ligde hem de Avrupa'da üst üste ilki yaşadı

Athletic Bilbao karşısında 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez bir Avrupa maçında gol atamadı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 9 maçın tamamında fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, rakip ağlara 15 gol atmıştı.

Athletic Bilbao karşısında skor üretemeyen Jose Mourinho'nun öğrencileri, hafta sonu ligde oynadığı Beşiktaş maçında da gol atamadığı ilk lig maçını oynamıştı.

Avrupa'daki tüm maçlarda kalesinde gol gördü

Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 10. Avrupa maçında da kalesinde gol gördü.

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lugano maçlarıyla başlayan sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 4-3 kazanırken, sahasındaki müsabakadan 2-1 galibiyetle ayrılmıştı.

Bir sonraki turda Fransa'nın Lille ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, rakip sahada 2-1 mağlup olurken, sahasında 1-1 berabere kalarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Bu kulvarda altıncı maçına çıkan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Union Saint- Gilloise'u 2-1 mağlup ederken, Twente ile Manchester United karşılaşmalarından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Üst üste iki deplasman karşılaşması oynayan sarı-lacivertli ekip, AZ Alkmaar'a 3-1 kaybederken, Slavia Prag'ı ise 2-1 yenmeyi başarmıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde altıncı maçında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk eden Fenerbahçe, bu maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon Avrupa'da çıktığı 10. maçında kalesinde 16 gol görmüş oldu.