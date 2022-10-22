Başkaşehir maçındaki pozisyon Fenerbahçe taraftarını çıldırttı: Bunu da GS TV'de yayınlayın

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Zirve yolundaki kritik mücadelede Fenerbahçe, Başkaşehir'i ağırladı. Sarı-lacivertliler bir pozisyon sonrası penaltı beklerken hakem Zorbay Küçük'ün kararı tepki çekti.

Mücadelenin 34. dakikasında Lincoln, sol kanatta buluştuğu topu ceza sahası içine yollamak istedi. O sırada top Başakşehirli Ömer Ali'den sekti. Bu pozisyonda topun Ömer Ali'nin eline çarptığını belirten Fenerbahçeliler hakeme itirazda bulundu ancak Zorbay Küçük, oyunu devam ettirdi.

Görüntü: beIN Sports

GALATASARAY'A GÖNDERME

Yaşananlar sonrası sosyal medyada adeta ayaklanan Fenerbahçe taraftarı Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un hafta içi söylediği sözleri hatırlattı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray yönetimine taş atarak, "TFF'ye ziyaretler işe yaramış" derken Timur'un basın toplantısına da gönderme yaptı.

ERDEN TİMUR NE DEMİŞTİ?

Erden Timur, hafta içi yaptığı açıklamada, "Futbol için adalet olacak programın konusu. Tüm haksızlığa uğrayan takımlara burası açık olacak. Haksızlığa uğrayan her kulüp için birlikte mücadele etmeye varız. Gelip herkes istediğini orada konuşacak. Kasıtlı yanlışlar gün yüzüne çıkarılacak. Konuşmakta zorluk çekenlerin konularını aktıracağız. Sadece GS TV'de değil, tüm dijital mecralarda yayınlayacağız" demişti.