Başkaşehir maçındaki pozisyon Fenerbahçe taraftarını çıldırttı: Bunu da GS TV'de yayınlayın - Son Dakika
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Başkaşehir maçındaki pozisyon Fenerbahçe taraftarını çıldırttı: Bunu da GS TV'de yayınlayın

22.10.2022 21:29

Başakşehir mücadelesinde yaşanan bir pozisyon sonrası penaltı bekleyen Fenerbahçeli taraftarlar çılgına döndü. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un hafta içi yaptığı basın toplantısına gönderme yapan taraftarlar, "Bu pozisyonu da GS TV'de göster" gibi yorumlar yaptı.

Zirve yolundaki kritik mücadelede Fenerbahçe, Başkaşehir'i ağırladı. Sarı-lacivertliler bir pozisyon sonrası penaltı beklerken hakem Zorbay Küçük'ün kararı tepki çekti.

Mücadelenin 34. dakikasında Lincoln, sol kanatta buluştuğu topu ceza sahası içine yollamak istedi. O sırada top Başakşehirli Ömer Ali'den sekti. Bu pozisyonda topun Ömer Ali'nin eline çarptığını belirten Fenerbahçeliler hakeme itirazda bulundu ancak Zorbay Küçük, oyunu devam ettirdi.

Fenerbahçe-Başkaşehir maçındaki pozisyon kıyameti kopardı: Bunu da GS TV'de yayınlayın
Görüntü: beIN Sports

GALATASARAY'A GÖNDERME

Yaşananlar sonrası sosyal medyada adeta ayaklanan Fenerbahçe taraftarı Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un hafta içi söylediği sözleri hatırlattı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray yönetimine taş atarak, "TFF'ye ziyaretler işe yaramış" derken Timur'un basın toplantısına da gönderme yaptı.

Fenerbahçe-Başkaşehir maçındaki pozisyon kıyameti kopardı: Bunu da GS TV'de yayınlayın
Fenerbahçe-Başkaşehir maçındaki pozisyon kıyameti kopardı: Bunu da GS TV'de yayınlayın
Fenerbahçe-Başkaşehir maçındaki pozisyon kıyameti kopardı: Bunu da GS TV'de yayınlayın

ERDEN TİMUR NE DEMİŞTİ?

Erden Timur, hafta içi yaptığı açıklamada, "Futbol için adalet olacak programın konusu. Tüm haksızlığa uğrayan takımlara burası açık olacak. Haksızlığa uğrayan her kulüp için birlikte mücadele etmeye varız. Gelip herkes istediğini orada konuşacak. Kasıtlı yanlışlar gün yüzüne çıkarılacak. Konuşmakta zorluk çekenlerin konularını aktıracağız. Sadece GS TV'de değil, tüm dijital mecralarda yayınlayacağız" demişti.

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Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkaşehir maçındaki pozisyon Fenerbahçe taraftarını çıldırttı: Bunu da GS TV'de yayınlayın - Son Dakika


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