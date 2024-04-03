Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik: Şanlıurfa'ya U19 takımımızla gideceğiz

- Erol Bilecik: " Şanlıurfa'ya U19 takımımızla gideceğiz"
Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik:
"Uygun bir tarihte futbol A takımımızı Şanlıurfa'ya götüreceğiz"
"2 sezon Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldık"
İSTANBUL - Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile Şanlıurfa'da oynayacakları TFF Süper Kupa'ya U19 takımıyla çıkacaklarını açıkladı.
Fenerbahçe'de dün yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da kongre üyeleri; Süper Kupa, Türkiye Kupası, futbol faaliyetlerinin yol haritası, UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması başvurusunun yer aldığı 4 maddelik önerge ile ilgili yönetim kuruluna tam yetki verdi. Sarı-lacivertli kulüp, bugün ise Türkiye Futbol Federasyonu'na Galatasaray ile 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanması planlanan TFF Süper Kupa'nın uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde mücadeleye çıkmamak veya U19 takımıyla katılacağının bildirdi.
Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, bu konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tarihi bir genel kurul yaşadıklarını aktaran Bilecik, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısı ve TFF'ye yaptıkları başvuru ile ilgili bilgiler vererek, "Oy birliği ile alınan bu 4 kararın detaylarını yönetim kurulunda yaptık. Aldığımız kararların tamamı bizim yönetim kurulunun görev süresi olan mayıs sonuna kadar geçerli olan bir durum. TFF Süper Kupa maçıyla ilgili almış olduğumuz karar, maçlara çıkmama olarak olmadı, U19 takımımızla Şanlıurfa'ya gideceğiz. Bugün yine TFF'ye ıslak imza ile resmi başvurumuzu yaptık. Bir kez daha TFF'ye şu soruyu sorma ihtiyacı hissettik; eğer 7'sinde oynatmayı planladığınız Süper Kupa final maçını ileriki bir tarihe atayacaksanız ve yabancı hakemle oynatacaksanız, bize lütfen bunu bildirin dedik. Makul süreler tarihinde değerlendirilmesi gereken bir karar. İyi bir akıl konarak Şanlıurfa'ya gidiyoruz, bize güvenin. Orada sizleri kötü hissettirecek, sıkıntıya sokacak, böyle bir karar mı doğru karar mıydı? Sorusunda olmayacaksınız. U19 takımı net bir şekilde oraya gidecek. Taraftarlarımızdan herhangi bir maça gitme organizasyonu yapmasına da gerek duymuyoruz. Akılcı bir şekilde gideceğiz ve aynı gün kafilemiz dönmüş olacak. PSG'den tutun, Yunanistan'ın liginde maçlar ertelenmişken, bizim bu anlamda rahatlıkla ertelenebilecek maçın ertelenmemesi olabilecek bir şey değil. Taraftar tabii ki gidebilir. A takımımızın gitmeyeceğini, 90 dakikalık bir maç olmayacağını net şekilde izah ediyorum" ifadelerini kullandı.
"Uygun bir tarihte futbol A takımımızı Şanlıurfa'ya götüreceğiz"
Şanlıurfa halkına da seslenen Bilecik, "Orada rekabeti simgeleyen, müthiş bir atmosferden de bir nevi affımızı isteyeceğiz. Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar var. Sezon bittikten sonra veya uygun olan bir tarihte futbol A takımımızı Şanlıurfa'ya götüreceğiz. Gerek Şanlıurfaspor ile gerekse bu yapı dahilinde Urfalılara Fenerbahçe A takımını seyrettirecek organizasyona da imza atmış olacağız" diye konuştu.
"2 sezon Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldık"
Ziraat Türkiye Kupası ile ilgili aldıkları kararı da duyuran Erol Bilecek, "Türkiye Kupası'ndan affımızı isteyen çalışma içerisine gireceğiz. Profesyonel destek aldığımız arkadaşlar da bu işin içindeyiz. Bayram sonrası TFF'ye başvuruyu yapacağız. 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldık" dedi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik: Şanlıurfa'ya U19 takımımızla gideceğiz - Son Dakika
Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yenmesinin ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Baki, ayrıca maçın ardından takımın performansını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa maçının tarihini değiştirmemesini eleştirdi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili tutuklanan 4 kişiden 2'sinin tahliyesine karar verildi. Tutuklulardan Hasan Ç. ve Kadir O. tahliye edilirken, diğer tutukluların tutukluluk halleri devam edecek.
Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, futbolun bu dönemde ikinci planda olduğunu belirtti. Omerovic, sahadaki eşitlik ve adaletin daha iyi olması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.
Trabzon'da bir grup taraftar, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından verilen cezalara tepki göstermek için TFF Trabzon Bölge Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Taraftarlar, basın açıklaması yaparak TFF'yi protesto etti ve haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirtti.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Kocaelispor, Göztepe'yi 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Mustafa Gürsel, galibiyete ihtiyaç duyduklarını ve 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtti. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise takımının iyi oynadığını ancak son dakikalarda duygusallaşarak defansif organizasyonlarını kaybettiklerini söyledi.
Beşiktaş, Eurocup yarı final 3. maçında Fransız ekibi JL Bourg'a 89-63 mağlup olarak seriyi 2-1 kaybederek elendi. Siyah-beyazlılar, ilk maçı da kaybederek turnuvaya veda etti.
Kayseri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tedbirleri çerçevesinde otobüs sürücüleri ve yolcularına yönelik emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adana Demirspor müsabakasının ilk 25 dakikasında sezonun en iyi futbolunu oynadıklarını belirterek, 'Hak ederek 3 puan aldık' dedi. Kartal ayrıca yönetimin alacağı her türlü karara hazır olduklarını ve Fenerbahçe'nin nasıl futbol oynayabildiğini gösterdiklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?