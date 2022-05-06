Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz! - Son Dakika
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz!

06.05.2022 18:31

Başkan Ali Koç, Beşiktaş ile karşılaşacakları derbi günü Yenikapı'da Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması yapacak olmasına isyan etti. Koç yaptığı açıklamada, "En azından polise acıyın. Beşiktaşlılarla karşı karşıya gelirlerse ne olacak? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz! Aklınızı mı yediniz! Kendi sahalarındaki maçlarını İstanbul'a almak istiyorlar. Bu provokasyon değil mi?" dedi.

Gündeme oturan açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş ile oynayacakları maçın olduğu pazar günü, Trabzonspor'un Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması yapacak olmasına ateş püskürdü.

"BU PROVAKASYON DEĞİL Mİ?"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Pazar günü Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi var. Yenikapı'ya kutlama izni veriliyor. En azından polise acıyın. Beşiktaşlılarla karşı karşıya gelirlerse ne olacak? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz! Aklınızı mı yediniz! Kendi sahalarındaki maçlarını İstanbul'a almak istiyorlar. Bu provokasyon değil mi? Beşiktaş şampiyon olacak, son maçını Trabzon'da oynayacak! Galatasaray böyle bir maçı Eskişehir'de oynayacak! Fenerbahçe, Bursa'da oynayacak! Böyle şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Ali Koç: 2010-11 şampiyonuyuz diyerek kendinizi kandırıyorsunuz Ali Koç: 2010-11 şampiyonuyuz diyerek kendinizi kandırıyorsunuz Ali Koç: 'Pazar günü Beşiktaş Fenerbahçe maçı var. Aynı güne Yenikapı'ya şampiyonluk kutlaması konuluyor. Bu nasıl bir zihniyet!' Ali Koç: 'Pazar günü Beşiktaş Fenerbahçe maçı var. Aynı güne Yenikapı'ya şampiyonluk kutlaması konuluyor. Bu nasıl bir zihniyet!'

Trabzonspor, Fenerbahçe, Yenikapı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz! - Son Dakika
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