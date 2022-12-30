Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan TFF'ye çağrı: Sivasspor-Galatasaray maçı tekrar edilsin - Son Dakika
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan TFF'ye çağrı: Sivasspor-Galatasaray maçı tekrar edilsin

30.12.2022 16:04

Sivasspor'un Galatasaray karşısında iptal edilen golüne ilişkin açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçın tekrar edilmesi gerektiğini belirterek, "Sivasspor cephesiyle konuştum, hakem ofsayt nedeniyle iptal ettiğini söylemiş. Hiç çizgi bile çekilmedi. 'Çizgi yanlış çekildi ve bu fark edildikten sonra geri dönüşü olmadı' iddiası var. Böyle bir şey varsa vicdani olarak maç tekrar edilmeli" ifadesini kullandı.

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Sivasspor maçında kırmızı-beyazlı takımın verilmeyen golü karşılaşmanın önüne geçti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ali Koç, maçın tekrar edilmesini talep etti.

"VİCDANİ OLARAK MAÇ TEKRAR EDİLMELİ"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Sivasspor cephesiyle konuştum, hakem ofsayt nedeniyle iptal ettiğini söylemiş. Hiç çizgi bile çekilmedi. Şöyle bir iddia var, "Çizgi yanlış çekildi ve bu fark edildikten sonra geri dönüşü olmadı!" Böyle bir şey varsa, vicdani olarak maç tekrar edilmeli!" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un açıklamalarının devamı şöyle:

"BU YAPILANLAR BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞÜRECEK"

"Yaygara kopartılacak bir durum, bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyoruz. Bu hata değil, başka bir şey! Ne ceza verilecek, merakla bekliyoruz. Şuursuzca altından kalkmayacağımız şeyler söyleyecek bir kulüp değiliz. Bizde çanak soru olmaz, her şeyi sorun. Biraz önceki basın toplantısında Galatasaray mağdur oluyordu! Bu yapılanlar bizi birbirimize düşürecek.

"TFF'NİN NİYETİNİ İNŞALLAH GÖRECEĞİZ"

Sivasspor'un başkanı ve hocasını tebrik ediyorum. En mağdur onlar! Dünkü açıklamalarına saygı duyuyorum, olgun davrandılar. Hepimiz açıklama istiyoruz, Galatasaray da aynı şeyi söyledi. Bize daha önce hiç VAR kayıtları verilmedi ama ona rağmen açıklama istiyoruz. Bu maç mihenk taşı olursa, hepimiz kazançlı çıkarız. Doğruyu bulmak için büyük bir adım olur. TFF'nin niyetini inşallah göreceğiz.

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Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

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