Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör açıklamasında adı geçenlerden yanıt geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör açıklamasında adı geçenlerden yanıt geldi

17.06.2023 21:13

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Mali Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı teknik direktör açıklamasına İsmail Kartal, Aykut Kocaman ve Sergen Yalçın'dan yanıt geldi. İsmail Kartal henüz kendisiyle temasa geçilmediğini belirtirken, Aykut Kocaman gelişmelerden haberi olmadığını söyledi. Sergen Yalçın ise Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadığını açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Mali Genel Kurul Toplantısı'nda teknik direktör için konuştu. O konuşmanın ardından ismi sarı-lacivertlilerle anılan 3 isimden açıklama geldi.

"BENİMLE TEMASA GEÇİLMEDİ"

TRT Spor'a konuşan İsmail Kartal, "Eşimle beraber Başkan Ali Koç'un konuşmalarını izledim. Benimle şu ana kadar temasa geçilmedi. Ancak önümüzdeki günler ne gösterir, bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

"HABERİM YOK"

Sosyal medyadaki iddialar üzerine TRT Spor'a konuşan Aykut Kocaman, "Gelişmelerden haberim yok" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALMADIM"

Beyaz TV'ye konuşan Sergen Yalçın, "Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadım. Kendileriyle bir görüşmemiz olmadı" açıklamasında bulundu.

YORUMLAR
500
Sergen Yalçın: Fenerbahçe'den teklif almadım Sergen Yalçın: Fenerbahçe'den teklif almadım

Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Sergen Yalçın, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör açıklamasında adı geçenlerden yanıt geldi - Son Dakika


Son Dakika
20:36 Gazeteci Sinan Aygül Tatvan'da saldırıya uğradı
20:32 Tatvan Belediye Başkanı ile ilgili usulsüzlük iddialarını gündeme getiren gazeteci Sinan Aygül tekme tokat dövüldü
20:32 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör açıklamasında adı geçenlerden yanıt geldi
20:32 CHP'li Veli Ağbaba, 6'lı Masa'nın ortaklarına verilen 38 vekil üzerinden Kılıçdaroğlu'nu yüklendi: Bedel ödemeli
20:28 Ali Koç'un yerli teknik adam çıkışı sonrası, adı geçen isimlerden peş peşe açıklamalar
20:28 CHP'li Veli Ağbaba, küçük ortaklara verilen 38 vekil üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Bedel ödemeli
20:03 Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes
19:59 Son Dakika: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes
19:57 Real Madrid'in yıldızı topçusu futbolu bırakabilir
19:52 Nereden nereye! Eden Hazard, futbola veda ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2023 21:17:21. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör açıklamasında adı geçenlerden yanıt geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement