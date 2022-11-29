Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den ayrılması için tek ihtimal! Ali Koç resmen açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den ayrılması için tek ihtimal! Ali Koç resmen açıkladı

29.11.2022 18:54

Yüreğir Belediyesince düzenlenen etkinlikte gençlerin sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir katılımcının Jorge Jesus'un gönderilmemesi gerektiğini söylemesi üzerine, "Jesus'u gönderen yok, giderse kendisi gider" dedi.

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği, sarı-lacivertlilerin en merak ettiği konuların başında geliyor. Başkan Ali Koç konuya ilişkin katıldığı bir etkinlikte açıklamada bulundu.

"JESUS'U GÖNDEREN YOK"

Teknik direktör Jorge Jesus'un gönderilmemesi gerektiğini vurgulayan bir katılımcıya Ali Koç, "Jesus'u gönderen yok, giderse kendisi gider." cevabını verdi.

"BU SENE BİZİM SENEMİZ OLACAK"

Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasretine ilişkin soru üzerine Koç, "Kısmetse, inşallah... Allah'ın izniyle bu sene bizim senemiz olacak." dedi.

"BU TİYATROYU BİTİRMENİZİ BEKLİYORUZ"

Koç, bir gencin Fenerbahçeli Altay Bayındır ile tanışmak istemesi üzerine, Altay'ın örnek bir karakter, lider olduğunu, tanıştırma konusunda da kendisine yardım edeceğini dile getirdi. Bir katılımcının, "20 yıllık tiyatro' dediniz, bitirdiniz o tiyatroyu. Ama maalesef o tiyatro zaman zaman kurgulanıyor. Fenerbahçe Avrupa'da final oynayacak ama Türkiye'de malum şartlardan dolayı işiniz zor. Bu tiyatroyu bitirmenizi bekliyoruz." değerlendirmesine Koç, "İnşallah." diye cevap verdi.

"BÜTÜN TAKIMLAR ŞİKAYETÇİ"

Koç, yabancı hakemler konusundaki soru üzerine, sadece kendisinin değil, Kulüpler Birliğinin de bu fikrin arkasında durduğunu belirterek, "Hakem performansı ortada. Bu içinde bulunduğumuz durum giderildi ama zaman alacak. Zaman alana kadar geçici bir dönem yabancı hakemi irdeleyelim konusunu ilk biz gündeme getirdik. VAR'da yapacaklar, sahada temkinli federasyon. Bütün takımlar şikayetçi." diye konuştu.

"SİZİN KULÜBÜNÜZE FORMA YOLLAYABİLİRİZ"

Koç, işitme engelli bir sporcunun takımına destek istemesi üzerine, kendilerinin de destek için kapı kapı dolaştıklarını belirterek, "Forma isterseniz yollarız, onun dışında kapı kapı maddi destek aradığımız için bizim de yapacaklarımız sınırlı. Sizin kulübünüze forma yollayabiliriz." ifadelerini kullandı.

"ARDA GÜLER, ÇOK ENDER GELEN FUTBOLCULARDAN"

"Arda Güler ve genç yetenekler hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Koç, "Nüfusu yüksek bir ülkenin yetiştirdiği gençler parmakla sayılacak kadar azsa bir şeyi yanlış yapıyoruz ama gerçekten büyük yetenekler var. Onların bir türlü 18-19'dan sonra gelişimi devam ettirilemiyor. Bu da sistemsel sıkıntı. Arda Güler, çok ender gelen futbolculardan. Onu nereye koyarsanız başarılı olacaktır ama daha çok Ardalara ihtiyacımız var." diye konuştu.

ÇALIŞANLARINDAN BEKLENTİSİ NE?

"Çalışanlarınızdan beklediğiniz en temel özellik nedir?" sorusuna Ilıcalı, şöyle yanıt verdi:

"Benim sistemimde 'kaç kere işe geldi' diye bir sistem yok, 'kaçta geldi' de yok. Herkesten tek bir şey bekliyorum; verilen işi tam anlamıyla yapması, üstüne de katkı koyması. Benim kafamdaki hayat, insanların son derece rahat çalışması ama üretken olması."

YORUMLAR
500
SPOR Fenerbahçeli futbolculardan anlamlı hareket SPOR Fenerbahçeli futbolculardan anlamlı hareket Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti

Jorge Jesus, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den ayrılması için tek ihtimal! Ali Koç resmen açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
18:50 Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den ayrılması için tek ihtimal! Ali Koç resmen açıkladı
17:59 Düzce'deki depremin ardından yanmaya başlayan su kuyusu vatandaşları endişelendirdi
17:37 İşçi ve işveren kesiminin asgari ücret pazarlığında değerlendireceği rakamlar belli oldu! Arada 4 bin 500 TL'lik fark var
17:36 Nwakaeme, Türkiye'ye Süper Lig devi için dönüyor! İstanbul'dan yaptığı paylaşım heyecan yarattı
17:33 Saldırıya uğrayan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, yaralanmasının ardından yattığı sedyeyi paylaşıp yardım istedi: Kimdeyse söylesin
16:55 Sahte doktorun foyası böyle ortaya çıkmış! Aldatılan sevgili her şeyi tek tek anlatmış
16:55 Hakkında yakalama kararı çıkartıldı! Afrika'nın en zengin kadını Isabel dos Santos, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle aranıyor
16:47 Dünya şampiyonu boksör Meksika formasını tekmeleyen Messi'yi tehdit etti! Cevabı Mike Tyson verdi
16:42 İstanbul Sarıyer'de köpeğe işkence eden saldırgan tutuklandı
16:45 Can Yaman ile yollarını ayrılan Diletta Leotta, Beşiktaş'ın eski kalecisine gönlünü kaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2022 19:08:37. #1.11#
SON DAKİKA: Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den ayrılması için tek ihtimal! Ali Koç resmen açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement