Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kocaeli'de sağanakta ceketiyle stada geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe arasındaki maç öncesi stada gelen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yoğun sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı. Aracından inen Yıldırım, ceketini örterek yağıştan korunup stada giriş yaptı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kocaeli'de yoğun yağıştan korunarak stada geldi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Müsabakanın başlamasına kısa süre kala stada gelen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sağanak yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Aracından iniş yapan Yıldırım, ceketini örterek stada giriş yaptı.
Kaynak: İHA
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